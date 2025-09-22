Violeta Mangriñán desvela que Fabio Colloricchio: «Solo ve por un ojo» La influencer contó que el artista se quedó prácticamente ciego por una bacteria y que ahora tiene dificultades también en el otro ojo

El Norte Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:56

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio son una de las parejas más estables del universo influencer. Tras conocerse en 'Supervivientes' tuvieron en mente formar una familia y así lo han hecho con sus dos hijas, Gala y Gia. Ambos comparten gran parte de su vida en redes sociales, pero todavía guardaban un secreto que ahora ha salido a la luz.

Violeta quien, a través de Instagram, ha revelado una sorprendente noticia. «No sé si lo sabéis, pero Fabio está ciego de un ojo, solo tiene vista en uno, en el otro la perdió en un 90%. De adolescente se puso unas lentillas azules (típica gilipollez de adolescente) que le hicieron una herida en uno de los ojos, le salió una bacteria y se le comió parte de la córnea», explicó la influencer junto a una fotografía de Colloricchio con gafas.

Pero la situación no queda ahí. Según contó Violeta, Fabio ha comenzado a tener problemas en el ojo sano, lo que le ha obligado a someterse a revisiones médicas recientemente. «Está empezando a ver mal del único ojo que le queda», señaló, mostrando su preocupación aunque intentando restarle dramatismo con un toque de humor.

La creadora de contenido explicó que su pareja ha tenido que graduar las lentes de sus gafas, incluidas las famosas Ray-Ban Meta que permiten grabar vídeos y tomar fotografías. «Ha cambiado las lentes de las Ray Ban meta y de otras, y se las ha graduado. Tiene que usarlas para ver la televisión y conducir. Me da la sensación de que me graba todo el rato», bromeó Mangriñán entre emojis, tratando de quitar hierro al asunto.

Aunque la influencer no ha especificado el nombre de la bacteria que dañó el ojo de Fabio en su adolescencia, casos similares suelen estar relacionados con infecciones por lentillas que derivan en queratitis, una inflamación grave de la córnea.

Pese a este contratiempo, la pareja sigue mostrándose unida y con su habitual complicidad, transmitiendo la imagen de estabilidad que los ha convertido en uno de los dúos más queridos del universo influencer.