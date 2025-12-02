Victoria Vera y el desnudo que desafió al régimen franquista La actriz ha acudido al programa de Sonsoles Ónega donde ha recordado su desnudo en el Teatro: «Me mandaron varias cartas explosivas y nos metieron dos bombas en el escenario»

Victoria Pérez Díaz, más conocida como Victoria Vera, una de las actrices más conocidas de la Transición, acudía al programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, donde recordaba su época sobre las tablas, allá por los años 70.

En 1975, cuando España estaba sumida en la censura, Victoria Vera se saltó todos los límites mostrando un pecho en la obra de teatro '¿Por qué corres, Ulises?'. Aquel se convirtió en el primer desnudo teatral en España, un hecho histórico que Victoria recuerda con claridad. «Hicimos el ensayo ante el censor y, al acabar, dijo que me pusieran un imperdible», recuerda, «el día del estreno le pregunté a Antonio Gala qué hacía y me dijo: 'Haz lo que te dé la gana'».

Cuando Victoria lanzó el imperdible al aire, su gesto se convirtió en toda una declaración de intenciones. «Después de aquello me mandaron varias cartas explosivas, metieron dos bombas dentro del escenario...», nos cuenta.