Victoria Beckham evita hablar de un asunto en su docuserie de Netflix La diseñadora de moda no ha tenido inconventiente en hablar de los rumores de infidelidad de su marido o de su complicada infancia antes de saltar a la fama

Lunes, 20 de octubre 2025

Victoria Beckham se ha sincerado sobre toda su vida en la docuserie de Netflix que lleva su nombre y donde cuenta desde su complicada infancia en los suburbios británicos a su salto a la fama, pasando por su relación con David. Aunque hay un tema del que ha evitado hablar.

La diseñadora de moda no tuvo reparos en pronunciarse sobre la etapa más complicada junto a su marido, los rumores de infidelidad o el seguimiento de la prensa cuando estaba en España. No obstante, parece que hubo un asunto que evitó a toda costa: el distanciamiento de la pareja con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, tras su boda con Nicola Peltz en 2022. Esta información comenzó a salir en redes después de que se analizaran gestos, fotos, palabras de cariño que ya no se actualizaban y la ausencia del joven de 26 años en el 50º cumpleaños de David Beckham.

Brooklyn habló en el pasado sobre el tema. «Siempre habrá gente que diga cosas negativas, pero tengo una mujer que me apoya mucho. Ella y yo hacemos lo nuestro, nos concentramos y trabajamos. Y somos felices», declaró, aunque no se refería directamente a sus padres, sino a las habladurías de la gente.

Sin embargo, Victoria Beckham no ha querido aprovechar su documental para pronunciarse sobre este asunto. Prefirió guardar silencio e ignorar el tema. Aun así, su primogénito sí que aparece, de forma indirecta, en esta serie de Netflix a través de las fotos de archivo y del álbum privado que muestran una familia feliz.