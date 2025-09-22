El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de Tom Holland interpretando a Spiderman. R.C.

Tom Holland sufre una conmoción cerebral durante el rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day'

El actor tuvo que ser ingresado el pasado viernes y tomará un tiempo de descanso

Joaquina Dueñas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:03

El rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day', el nuevo largometraje del superhéroe de Marvel, ha tenido que ser suspendido temporalmente después del incidente sucedido el pasado viernes y que obligó al ingreso hospitalario de su protagonista, el actor Tom Holland, debido a una conmoción cerebral. Según han informado medios británicos, el accidente se produjo durante la filmación de una escena de riesgo en la que Holland realizaba una acrobacia.

«Nos llamaron a las 10:30 horas de la mañana del viernes para atender a un paciente que había sufrido una lesión en Leavesden Studios, en Watford. Se envió una ambulancia al lugar y el paciente fue trasladado al hospital para recibir atención adicional», ha informado a The Sun un portavoz del Servicio de Ambulancias del este de Inglaterra.

A pesar del susto, parece que se trató de una conmoción leve que no ha ido a mayores, aunque el actor se tomará unos días de descanso por precaución, según han confirmado desde la productora de la película.

Holland y su prometida, Zendaya, que estaba con él en el momento del accidente, han acudido a un acto benéfico durante el fin de semana, lo que se ha interpretado como una buena señal sobre la evolución del actor, que, si bien no quiso faltar a la cita solidaria, se retiró temprano debido a las molestias que todavía arrastra. En todo caso, se espera su regreso al set de rodaje en unos días.

