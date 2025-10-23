Terelu Campos evita comentar la nueva relación de Edmundo Arrocet

El Norte Jueves, 23 de octubre 2025, 18:23 Comenta Compartir

La presentadora de televisión ha desvelado cómo se encuentra a pocos días de estrenar su obra de teatro en la capital. «Madrid es una responsabilidad», decía Terelu y aseguraba estar viviendo «un momento muy agobiante» por los nervios que siente: «Quiero que llegue el día 29 a las diez de la noche, seré feliz a esa hora».

Eso sí, dejaba claro ante la prensa que «no me considero actriz, no me adjetivéis con algo que yo no hago jamás en la vida por mi respeto a los actores». Simplemente se trata de «una experiencia en la que me acepté, me embarqué», en la que está teniendo «momentos complicados y luego momentos de satisfacción cuando has terminado y ves que el público ha disfrutado y se lo ha pasado bien».

Además, ha aprovechado para aclarar que «no hago teatro por una cuestión económica», simplemente decidió aventurarse en el mundo de la interpretación porque contaron con ella y quiso devolverles a esas personas «el cariño y consideración que siempre han tenido hacia mí».

Sin embargo, la colaboradora de televisión se mostraba reacia a opinar sobre la nueva relación sentimental de Edmundo Arrocet, con una mujer 30 años más joven que él, parando en seco cuando intentaban hacerle la pregunta: «No porque me voy, no me la vas a hacer porque me voy».

Temas

Televisión