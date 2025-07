Suki Waterhouse revela que unos pantalones ajustados le llevaron al hospital

Joaquina Dueñas Lunes, 21 de julio 2025, 12:14 Comenta Compartir

Suki Waterhouse ha publicado unas fotografías desde la cama de un hospital con las que ha querido contar a sus seguidores el difícil momento que está atravesando. La modelo y actriz ha tenido que ser ingresada por un fuerte dolor abdominal y dificultad para respirar como consecuencia de una hernia. Pero lo más llamativo ha sido la explicación que ha dado sobre la causa de la dolencia. «'Suki, ya no tuiteas'. ¿Alguna vez pensaste que hace seis meses usé unos pantalones tan ajustados que me causaron una hernia y he tenido demasiado miedo de decírtelo?», ha escrito en la red social X. Junto a la publicación del hospital, ha subido otra instantánea luciendo los ceñidos pantalones causantes de su problema de salud.

Más allá de la anécdota y del susto, el equipo de Waterhouse ha explicado que su estado es estable y no reviste gravedad alguna, al tiempo que pedido respeto por su privacidad mientras se recupera. Con esta publicación, la modelo ha querido dar visibilidad a un problema poco conocido sobre el que advierten los expertos. El uso de ropa demasiado ceñida o de fajas de compresión favorece la aparición de hernias abdominales. Aunque no son la causa directa, sí que puede agravar una situación preexistente.

