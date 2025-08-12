Sophie Turner estalla ante las críticas La actriz británica ha sido objeto de comentarios en redes sociales por asistir a un concierto sin sus hijas

El Norte Martes, 12 de agosto 2025, 13:46 Comenta Compartir

Sophie Turner está en el ojo del huracán, esta vez no por su trabajo como actriz, sino por una publicación en Instagram que desató una oleada de críticas. La protagonista de 'Juego de Tronos' compartió imágenes disfrutando de un concierto de Oasis junto a una amiga, con un 'look' relajado y un mensaje sencillo: «Sombreros de pescador y zapatillas... Con eso me basta».

En ese momento, algunos usuarios de las redes comenzaron a opinar, no tanto por el concierto sino por el papel de madre que tiene que ejercer Turner. «Jaja creo que se le ha olvidado que tiene dos hijas», escribió un usuario. Otro preguntó: «¿Quién cuida de las hijas de esta mujer?». Los comentarios, que la acusaban de «mala madre» por salir sin sus hijas, provocaron una respuesta contundente por parte de la actriz.

«Ah, lo siento, a veces olvido que algunas personas no pueden pensar por sí mismas», respondió Turner. «Así que... escucha esto... Hay una locura llamada custodia compartida. Tal vez, solo tal vez, estaban con su padre ese día». La respuesta, que acumula miles de 'likes', ha sido celebrada por sus seguidores como un ejemplo de cómo enfrentar los juicios injustos en redes sociales.

Turner comparte la crianza de sus hijas, Willa y Delphine, con su exmarido Joe Jonas, con quien llegó a un acuerdo de divorcio en septiembre de 2024 tras una batalla legal por la custodia. «Estamos haciendo lo mejor que podemos por nuestros hijos», dijo Turner en una entrevista con Harper's Bazaar. «Hemos pasado por muchas cosas este año, pero haré lo que sea para asegurarme de que mis hijos sientan que tienen una mamá y un papá que siempre pueden estar ahí para ellos, juntos o separados».

Joe Jonas también ha hablado públicamente sobre su relación de coparentalidad con Turner. En mayo de 2025, durante una conversación con Jay Shetty, el músico aseguró que tienen una «hermosa relación de coparentalidad» y elogió a Turner como madre: «Tener una madre increíble como Sophie para esas niñas es como un sueño hecho realidad».