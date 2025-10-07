Simón Pérez y Silvia Charro, expertos en hipotecas y ahora hundidos por un vídeo viral El economista confiesa que llegó a raparse «las cejas por 1.000 euros la primera vez, la segunda por 200 y la tercera por 80 euros» y «por 200 euros tiré una impresora por la ventana»

Equipo de Investigación de La Sexta ha conseguido reunir ante las cámaras a Simón Pérez y Silvia Charro, los economistas que protagonizaron hace 8 años un vídeo viral que acabó para siempre con sus carreras. Pasaron de tenerlo a todo... a cumplir con absurdos retos en Internet a cambio de unos euros.

En 2017, Silmón y Silvia protagonizaban un vídeo aparentemente normal publicado por Periodista Digital. En él, Pérez y Charro, dos consolidados economistas, hablaban de las ventajas de las hipotecas fijas. Sin embargo, el contenido del vídeo no era nada usual. Como dejaron ver entre los miles y miles de comentarios de los usuarios, el estado de los protagonistas no dejaba lugar a dudas. Mandíbula desencajada, pupilas dilatadas, constante nerviosismo...«Parecen muy puestos en el tema», comentaron muchos. Y, efectivamente, aquella noche ambos consumieron drogas.

«Le dije que pilláramos coca», confesaba el propio Pérez en su entrevista en Equipo de Investigación. Pero el motivo para consumirla fue para poder paliar el estado de embriaguez de su entonces pareja. Aquella tarde de 2017, Charro se encontraba en una comida con su empresa en la que había bebido alcohol y recibió la inesperada llamada de Pérez: debían ponerse a grabar un vídeo sobre las hipotecas a plazo fijo. Al parecer, el vídeo que grabaron para el medio sufrió problemas técnicos y había que repetirlo.

A pesar de su estado, Charro se vio obligada a aceptar y fue entonces cuando el economista le propuso «pillar». «Para que se le quitase la borrachera», señaló.

El resultado fue lo que todo Internet pudo ver unas semanas más tarde de la grabación, cuando Periodista Digital decidió, pese a todo, publicarlo. «Siento tristeza, nos equivocamos tanto...», reconocía ella.

Veinticuatro horas más tarde después, Charro y Pérez habían perdido sus respectivos trabajos. «Yo era el dueño del 35 por ciento de una empresa. Me quedé en la calle con 30.000 euros y un gasto mensual de entre cinco y ocho mil. Es la tumba de mi carrera como economista y el nacimiento como payaso virtual, como un meme», lamentaba Pérez.

La maldad de Internet

Tras esta debacle, el economista tuvo que salir adelante como pudo y, para ello, se valió de la maldad de Internet. «Me rapé las cejas por 1.000 euros la primera vez, la segunda por 200 y la tercera por 80 euros», «por 200 euros tiré una impresora por la ventana, y tengo un juicio pendiente y una multa de 3.000 euros», señala en Equipo de Investigación, tras lo que afirma que «no lo volvería a hacer». «Es uno de los retos que no debería haber hecho», expresa. En otro de sus directos, el economista bajó a la calle vestido de Pikachu mientras gritaba y fumaba marihuana, hasta que un policía le llamó la atención.

«Alguien me dijo que me pagaba 200 euros si bajaba a la calle vestido de Pikachu a gritar 'Puta límpiame la casa'», cuenta Simón Pérez, a lo que añade que «prácticamente todos los días» le «pagan por algo».

