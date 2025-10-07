Muere a los 52 años la actriz Kimberly Hébert

El Norte Martes, 7 de octubre 2025, 11:41 Comenta Compartir

Chester Gregory, exmarido de Kimberly Hébert, ha comunicado la muerte de la actriz a través de sus redes sociales. Kimberly era conocida por haber participado en papeles secundarios de series tan exitosas como 'Big Bang Theory', donde interpretó a una vidente, 'Anatomía de Grey', donde dio vida a la asistente presidencial Deborah Curzon o 'Vice Principals', producción en la que interpretó a la inolvidable (y protagonista) Dra. Belinda Brown.

Desde que se supo la noticia, las redes sociales se han llenado de emotivos mensajes de pésame, empezando por el de su exmarido, con quien tuvo un hijo en común: «Eras la encarnación de la brillantez, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia transmitía tanto fuego como elegancia. Nos enseñaste lecciones de valentía, de arte, de resiliencia, y de cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo que nos correspondía. A través de lo mejor de nosotros, a través de nuestros mayores desafíos, lo que quedó fue amor, respeto y un vínculo que ninguna tormenta pudo romper», ha escrito Chester Gregory.

«Mucho más que mi exesposa - continúa - eras mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco vivo de tu luz. A través de él, tu brillantez nunca se desvanecerá. A través de él, tu risa siempre resonará. Gracias, Kimberly, por cada capítulo que compartimos. Tu historia nunca estuvo definida por la batalla, sino por la belleza con la que la atravesaste. Descansa en poder, descansa en paz, descansa en el eterno conocimiento de que eres amada, siempre. Kim... Lo hiciste bien», concluyó.

Walton Goggins, la estrella de 'White Lotus' que coprotagonizó junto a Kimberly 'Vice Principals', ha sido uno de los varios artistas que le han rendido homenaje en sus redes: «Ayer perdimos a una de las mejores... una de las mejores con las que he trabajado», escribió en su publicación de Instagram. «Tuve el honor... la suerte de conocer y pasar meses trabajando con esta reina en Vice Principals», terminó.