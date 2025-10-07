El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kimberly Hébert. Instagram

Muere a los 52 años la actriz Kimberly Hébert

Tuvo papeles secundarios en series míticas como 'Big Bang Theory', 'Dos Hombres y medio' o 'Anatomía de Grey'

El Norte

Martes, 7 de octubre 2025, 11:41

Comenta

Chester Gregory, exmarido de Kimberly Hébert, ha comunicado la muerte de la actriz a través de sus redes sociales. Kimberly era conocida por haber participado en papeles secundarios de series tan exitosas como 'Big Bang Theory', donde interpretó a una vidente, 'Anatomía de Grey', donde dio vida a la asistente presidencial Deborah Curzon o 'Vice Principals', producción en la que interpretó a la inolvidable (y protagonista) Dra. Belinda Brown.

Desde que se supo la noticia, las redes sociales se han llenado de emotivos mensajes de pésame, empezando por el de su exmarido, con quien tuvo un hijo en común: «Eras la encarnación de la brillantez, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia transmitía tanto fuego como elegancia. Nos enseñaste lecciones de valentía, de arte, de resiliencia, y de cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo que nos correspondía. A través de lo mejor de nosotros, a través de nuestros mayores desafíos, lo que quedó fue amor, respeto y un vínculo que ninguna tormenta pudo romper», ha escrito Chester Gregory.

«Mucho más que mi exesposa - continúa - eras mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco vivo de tu luz. A través de él, tu brillantez nunca se desvanecerá. A través de él, tu risa siempre resonará. Gracias, Kimberly, por cada capítulo que compartimos. Tu historia nunca estuvo definida por la batalla, sino por la belleza con la que la atravesaste. Descansa en poder, descansa en paz, descansa en el eterno conocimiento de que eres amada, siempre. Kim... Lo hiciste bien», concluyó.

Walton Goggins, la estrella de 'White Lotus' que coprotagonizó junto a Kimberly 'Vice Principals', ha sido uno de los varios artistas que le han rendido homenaje en sus redes: «Ayer perdimos a una de las mejores... una de las mejores con las que he trabajado», escribió en su publicación de Instagram. «Tuve el honor... la suerte de conocer y pasar meses trabajando con esta reina en Vice Principals», terminó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  2. 2 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  3. 3

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  4. 4

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia
  7. 7 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  8. 8 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  9. 9 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  10. 10

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere a los 52 años la actriz Kimberly Hébert

Muere a los 52 años la actriz Kimberly Hébert