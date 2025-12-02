Sienna Miller y Ellie Goulding, embarazadas La actriz y la cantante han dado la noticia en la alfombra roja de los Fashion Awards 2025

El Royal Albert Hall de Londres se vestía de gala el pasado 1 de diciembre para celebrar los Fashion Awards 2025. Sin duda alguna, las grandes protagonistas del evento fueron Sienna Miller y Ellie Goulding, que posaron embarazadas sorprendiendo a sus fans.

Sienna, de 43 años, anunció con su posado que está embarazada de su tercer hijo. Para la ocasión, la actriz lució un vestido semitransparente de tul en color blanco, un diseño de Sarah Burton de Givenchy que dejaba ver su tripa premamá.

Sienna fue madre en 2012 de Marlowe, su primera hija, que es fruto de su relación pasada con Tom Sturridge. Junto a Oli, su actual pareja, en 2023 fueron padres de su segunda hija, un embarazo que decidieron llevar en secreto. Ahora, en esta alfombra roja de la moda, la actriz ha anunciado que está a punto de formar una familia numerosa.

Hace tres años, según contó la protagonista a la revista ELLE UK, decidió congelar sus óvulos al cumplir 40 años. La actriz tenía claro que quería tener más hijos tras el nacimiento de Marlowe y, tras considerar que «la biología es cruel», dio el paso. «Ahora ya no tengo que sentir la presión de la edad. Esa amenaza ha desaparecido», confesó entonces.

Por su parte, la cantante Ellie Goulding también ha anunciado este lunes que está esperando su primer hijo con Beau Minnier, su pareja actual, que es diez años menor que ella. A sus 38 años, la artista va a ser madre por segunda vez cuatro años después del nacimiento de su primer hijo, fruto de su relación pasada con Caspar Jopling.

