Sheila Devil, en su jardín. Redes Sociales

Sheila Devil vuelve a preocupar tras publicar unas extrañas fotografías

La hija de Camilo Sesto aparece junto a una bañera en su jardín y con un aspecto bastante deteriorado

El Norte

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:50

Hace un par de meses, Sheila Devil publicaba unas imágenes un tanto tranquilizadoras al verla bastante mejorada. Una sensación que para nada coincide con las de ahora que han vuelto a preocupar a sus seguidores después de su última aparición en sus redes. En las fotografías, la hija de Camilo Sesto aparece en el jardín de su casa únicamente con una camiseta negra de tirantes y ropa interior.

Descalza, sin su característica peluca roja y con un frisby, como si jugara con alguien, la artista sonríe, aunque llama la atención su aspecto, visiblemente desmejorado y deteriorado. Además, no pasa desapercibida una bañera en medio del jardín.

