Sheila Casas, junto a una amiga, por las calles de Madrid. EP

Sheila Casas intenta 'tragar' las palabras de Escassi junto a sus amigas

El jinete aseguró que faltaron «ganas» para que la relación siguiera adelante

El Norte

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:43

Sheila Casas se ha refugiado en su familia y en sus amigas para olvidar su pasado más reciente junto a Álvaro Muñoz Escassi. En los últimos meses, el círculo más próximo a la abogada no la ha dejado sola en ningún momento. Sin ir más lejos, estos días ha podido verse a Sheila, junto a una amiga íntima, haciendo gestiones por el centro de Madrid.

La hermana de Mario Casas intenta pasar el trago que le supuso escuchar las palabras de su ex pareja en una entrevista televisiva. En ella, Escassi explicó lo que para él son los motivos de la ruptura: «Te doy mi palabra que fue un día que nos enfadamos, los dos dijimos cosas... y luego ejecutamos. Yo creo que simplemente han faltado ganas. Ganas de querer estar, de luchar un poquito», reconocía el jinete en su reciente aparición el 'De viernes' despejando cualquier duda sobre si existió o no una tercera persona entre ellos. «Con Sheila no ha pasado nada malo. Ahora mismo, si me preguntas por mi prototipo de mujer, te describo a Sheila. Me encanta Sheila. Pero no ha sido el momento ni tampoco ha habido terceras personas» añadía el jinete.

Ahora, Sheila parece disfrutar de una nueva realidad, compaginando sus compromisos profesionales con jornadas de ocio, y siempre manteniéndose alejada del foco mediático. En esta ocasión, la hermana de Mario Casas eligió para la ocasión un conjunto de pantalón y chaleco en color beige con raya diplomática que combinó con sandalias de tacón, gafas de sol y complementos en dorado.

