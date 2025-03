La segunda edición de 'Bake Off: Famosos al horno' ya tiene ganador

El Norte Martes, 25 de marzo 2025, 11:12 Comenta Compartir

Lidia Torrent, Nagore Robles, Mario Marzo y Pol Espargaró llegaban a la gran final de la segunda edición de 'Bake Off: Famosos al horno' donde se sucedieron los momentos más emotivos y las elaboraciones más deliciosas y para comenzar los finalistas tuvieron que llevar a cabo unos 'petit gateaux', mientras que la segunda elaboración fueron unos macarrons en forma de tarta que les dieron mucho trabajo.

Tras ver unos vídeos de sus familiares, los cuatro reposteros se dejaron la piel en esta elaboración que dio cómo resultado el primer eliminado de la noche, pues solo tres llegaban la prueba final. Fue Pol Espargaró el repostero que se quedó a las puertas de esa gran final y Nagore, Lidia y Mario se lanzaron de lleno a por esa tarta final de 'hiper fantasía'. Tenían que llevar a cabo tres tartas de diferentes tamaños que contaran su historia y dicho y hecho.

Los tres fueron a contrarreloj durante toda la prueba, tratando de que saliera lo mejor posible. Finalmente fue Nagore la que no llegó a tiempo con uno de sus bizcochos y tuvo que presentar una tarta sin terminar, pero eso no le impidió contar la historia llenando de emoción a todos los allí presentes, recordando su dura infancia. Lidia Torrent hacía alusión al amor y lo que le ha costado aceptarse a sí misma y Mario hacía tres tartas inspiradas en su familia.

Mario Marzo, campeón

Mario Marzo había realizado los mejores postres, por lo que se convertía en el flamante de la edición después de haber estado a punto de irse en alguna ocasión durante el programa.

Marzo no podía evitar emocionarse al recibir esa varilla dorada y donaba los 100.000 euros de la victoria a la Fundación Aladina y a Autismo España. En una entrevista para la revista Lecturas donde ha repasado su paso por 'Bake Off' ha contado que se ha enamorado de Pol Espargaró, con el que ya vimos que congenió de maravilla, y que con Nagore Robles le costó un poco más pero con la que ha terminado teniendo una gran relación. También cuenta que su sueño siempre ha sido ir a 'Supervivientes' y que en 'Masterchef' no se ve porque quiere que siempre haya tan buen rollo como en 'Bake Off'.

