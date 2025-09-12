El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Anita Matamoros, postrada en una cama. Instagram

Los seguidores de Anita Matamoros preocupados por su estado

La hija de Makoke publica imágenes en las que aparece completamente inmovilizada

El Norte

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:53

Las redes sociales se han convertido en uno de los medios que utilizan los famosos y los influencers para comunicar cualquier alteración en su estado normal durante su día a día. Así lo ha hecho Anita Matamoros mostrando en su perfil de Instagram unas imágenes preocupantes.

Con ello, la hija de Makoke ha comunicado un problema de salud que, por las fotos y sus palabras, ha preocupado a sus seguidores aunque, posteriormente, ella ha tratado de dar normalidad a su situación.

Aunque de normal, nada de nada. Porque Anita Matamoros siempre derrocha entusiasmo y es una persona muy activa, y se ha visto obligada a frenar de golpe sus actividades por un problema de salud del pasado que ha llegado de nuevo a su vida. «Mi hernia cervical ataca de nuevo», ha contado a su legión de seguidores desde la cama, tal como se puede ver en la fotografía que ha compartido y en la que está totalmente inmovilizada.

La hermana de Laura Matamoros ha mostrado abiertamente lo vulnerable que está y lo mucho que la está cuidando su novio Johnny Garso en esta situación de no poderse mover y que tanto la desespera. «El sábado me empezó a doler mucho y ya hoy no puedo incorporarme sola. Gracias a Dios tengo seguro médico y han venido a pincharme analgésico para el dolor», ha dicho de su estado.

Sus seguidores no han dudado en animarla en este trance por el que está pasando. Tras confesar después de la intervención del practicante también se ha tomado un antiinflamatorio, la influencer espera ver pronto mejoras. «Llevo un buen cóctel molotov», ha dicho en tono broma para intentar quitar hierro al asunto.

En esta situación difícil, Anita Matamoros ha mostrado algo que le está haciendo ilusión. Los cuidados que está teniendo con ella su novio le han emocionado y así lo ha trasladado en sus redes. «Johnny se ha quedado entrenando en casa para cuidarme», ha dicho, aunque ella siga encontrándose mal e inmóvil.

La influencer se ha quejado de lo mucho que le cuesta ser paciente ante estas situaciones y lo mal que lleva el reposo, aunque esté resignada a que ahora es lo que toca temporalmente.

