Sara Carbonero grabó en cintas de casete su experiencia con el cáncer

Sara Carbonero subió a sus redes sociales el día del apagón una imagen de una radio particularmente bonita, tallada en madera y con radiocasete incluido. Lo que nadie sabía es que, además de haberla salvado del silencio informativo durante el apagón, también es un aparato muy especial para ella por otro motivo. Según ha explicado en su Instagram, es un transistor que la acompañó durante su larga recuperación del cáncer de ovario que le fue diagnosticado en mayo de 2019.

«En 2019, el día en el que terminé mi durísimo tratamiento, mi amiga/hermana Isabel apareció en el hospital con una caja enorme envuelta en papel de regalo. Era la radio y con ella, tres cintas de casete en las que Isa se había grabado diciéndome un montón de cosas bonitas que, lógicamente me hicieron emocionarme muchísimo. Tardé en escucharlas completas un tiempo, demasiadas emociones. Recuerdo que me dormía con su voz, me daba calma. Pero no solo eso. Después, me puso «deberes» y la que tenía que grabar otras cintas vírgenes contando mi historia. Era una manera de mantener la mente ocupada ante lo que venía por delante», comienza a explicar Sara en su post.

«Y ahí están - ha continuado- . En estos seis años nunca he vuelto a escucharlas. Sé que llegará el día en el que se las pondré a mis hijos y el recuerdo agridulce dará paso a uno de los más bonitos de toda mi vida. Paso a paso. Ayer, cuando la rescaté por el apagón, volví a recordar todo lo que había detrás y sonreí. Siempre he dicho que solo ella, Isabel, tiene estas ideas, que es capaz de remover cielo y tierra para sorprenderme. Y vaya si lo hizo. También quiso traer unos mariachis al hospital ese día de la última quimio pero era demasiado ya», ha recordado la presentadora.