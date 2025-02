Sale a la luz la causa del fallecimiento de la actriz surcoreana Kim Sae-ron

El Norte Miércoles, 19 de febrero 2025, 13:27 Comenta Compartir

La actriz surcoreana Kim Sae-ron fue hallada muerta en su casa de Seúl, el pasado domingo a los 24 años. La estrella de la industria cinematográfica del país comenzó su carrera siendo todavía una niña, y ganó reconocimiento por sus papeles en varias películas del país, apareciendo en el Festival de Cannes y en varios k-dramas de Netflix, hasta que se enfrentó a las críticas de la opinión pública tras conducir bajo los efectos del alcohol en 2022.

Ahora, según varios medios como 'The New York Times', 'The Korea Times' y 'Yonhap News Agency', citando a las autoridades, se ha revelado la causa de su deceso que apuntan a un suicidio: «Creemos que tomó una decisión extrema y planeamos manejarlo como un suicidio», anunció la policía a los medios de comunicación. La fallecida no dejó ninguna nota y la Agencia Nacional de Policía no sospecha que haya sido un crimen.

Ahora, son muchos los que piden cambios en la forma de tratar a las celebridades del país tanto en el ámbito público como en las redes sociales, ya que podría fomentar una cultura de acoso. Tal y como señala la revista 'Time', la actriz tuvo dificultades para encontrar trabajo después de su incidente de conducción en estado de ebriedad por el que luego fue multada en el tribunal y por el que tacharon su comportamiento.

«Las publicaciones en Corea del Sur son notoriamente duras hacia las celebridades que cometen errores, especialmente las mujeres, y Kim enfrentó una cobertura negativa constante de noticias. Los periódicos y sitios web la criticaron cada vez que la veían de fiesta con amigos o cuando se quejaba de su falta de trabajo y de sus comentarios desagradables en las redes sociales. Incluso la criticaron por sonreír mientras filmaba una película independiente el año pasado», recoge el citado medio.

Tras la muerte de Kim Sae-ron, varios tabloides del país publicaron editoriales y artículos de opinión en los que criticaban los comentarios tóxicos sobre la actriz y recordaron las muertes de las cantantes de k-pop Sulli y Goo Hara en 2019, cuando ambas decidieron quitarse la vida. También la del actor de 'Parásitos' Lee Sun-kyun y la del cantante Moon Bin en 2023.

