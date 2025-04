Rumores de reconciliación entre Chenoa y su ex, Miguel Sánchez Encinas La cantante coincidió en la fiesta por el 50 cumpleaños del presentador Frank Blanco, con el médico con quien estuvo casado un año y cinco meses

El Norte Martes, 15 de abril 2025, 12:31 Comenta Compartir

El presentador Frank Blanco subía una llamativa fotografía a las redes sociales de la fiesta por su 50 cumpleaños. En ella aparecía Chenoa posando con una sonrisa junto a su ex, Miguel Sánchez Encinas.

La cantante y el médico se conocieron en 2019 en una cena con amigos comunes. A partir de ahí, su relación avanzó a velocidad de crucero y en 2020 planeaban pasar por el altar. Sin embargo, la pandemia les obligó a posponer su «sí, quiero» hasta en dos ocasiones, por lo que finalmente no se casaron hasta junio de 2022, pero sorprendentemente se separaron en noviembre de 2023.

Algunas personas que les conocían se plantearon tras su ruptura que, quizás, volverían juntos tras un tiempo de reflexión. La propia Chenoa lo compartía así diciendo en '¡Hola!': «No es una ruptura, es una separación temporal». Insistía en que no había terceras personas y comentaba que era «una cuestión de compatibilidad» en sus profesiones, por lo que habían decidido dejar de convivir.

En cambio, durante el cumpleaños de Frank Blanco, del cual el presentador ha compartido imágenes este lunes, parece que esas incompatibilidades no entraron en juego. En dos de las fotografías, muy parecidas entre ellas, Chenoa y Miguel aparecen agachados juntos en la primera fila de una pose de grupo. «Todavía abrumado por todos los mensajes de cariño recibidos, y por la sorpresa que me preparó mi amor, que se superó, me encantó, la disfruté, y fue lo más», ha escrito en su publicación el comunicador.

«Me llegó al corazón los que cruzasteis medio país o retrasasteis vuestras vacaciones para poder brindar juntos», ha añadido en un post que se ha llenado de mensajes de sus seres queridos. En respuesta llama la atención el mensaje de Miguel Sánchez Encinas: «La vida es lo que pasa... Feliz vida querido Frank Blanco, disfrútala al lado de la maravillosa Sira Fernández». Chenoa ha sido algo más escueta escribiendo «felicidades rey» junto a algunos emojis.

Y a pesar de que la imagen ha hecho saltar todas las alarmas, hace solo unos meses Chenoa había descartado cualquier posibilidad de reconciliación. «El amor ahora mismo no es mi prioridad. Sí tengo amor por mi perrita Chloe. Y por mis plantas, por supuesto, mi familia, mis amigos», decía ante los medios, asegurando que estaba demasiado ocupada. «Ya lo sabéis que soy un poquito perfeccionista, eso conlleva tiempo, pero estoy disfrutando mucho. Y estoy muy feliz, estoy bien, estoy muy tranquila», compartía.

Ya a comienzos de 2024 hubo rumores de una posible segunda oportunidad, pero a finales de año la artista de 'Chicas solas' se compraba una casa en Segovia para dar forma a su vida soltera. La realidad es que ahora mismo Chenoa no sigue a Miguel en sus redes sociales. A pesar de que tiene espacio para más de 2350 personas, prefiere que en su lista no esté su exmarido. Además, el médico urólogo no da a «like» a las publicaciones de la cantante, por lo que parece que esa supuesta reconciliación vuelve a quedarse aparcada.