Rosario Mohedano regresa a Telecinco para promocionar su nuevo tema 'Ave Fénix'

Rosario Mohedano ha vuelto a Telecinco este fin de semana para promocionar su tema 'Ave Fénix'y después de siete años sin pisar la cadena por decisión propia y por unas acciones legales que había interpuesto contra el programa 'Sálvame Diario'.

La hija de Rosa Benito confesó haber tocado fondo «hace algunos años y entonces creé una canción que se llama 'De qué vas' y que me ayudó a ponerme de frente a los detractores. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, hasta esta paz interior, que es lo que quiero fomentar en mi vida». Además, aseguró que su prioridad ahora mismo es «criar a mis maravillosos hijos y crear música, que es mi pasión».

Rosario también dejó claro que «perdono porque no tengo a esas personas en mi vida, pero no olvido, no puedo olvidar» porque «lo que más daño me hizo es la impotencia de sentir que todo lo que yo hacía y lo que no hacía no servía para nada, tuve que dejar la televisión para no tener que afrontar frentes que me hacían daño».

Ahora, la artista desveló que tiene mucha suerte en la vida porque «valoro que mis hijos no tienen ni una alergia, valoro que me dedico a lo que me gusta, que no solo canto canciones, si no que además las compongo y las cantan otros artistas y valoro que tengo un amor que lleva a mi lado ya 17 años».

Tras su intervención en el programa, Rosario fue preguntada por el estado de salud de su padre y confesó que no ha sido «nada preocupante».