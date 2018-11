Rocío Carrasco pierde el juicio por malos tratos contra Antonio David Flores El juez ha archivado la causa ya que no ha encontrado indicios EL NORTE Jueves, 22 noviembre 2018, 10:47

Rocío Carrasco ha perdido su batalla legal por malos tratos contra el que fuera su marido, Antonio David Flores; guerra que comenzó hace dos años cuando la colaboradora de televisión denunció al ex guardia civil. Según cuenta la revista 'Semana', el juez ha archivado el caso al no ver indicios de malos tratos. «Ha sido un ataque gravísimo a mi dignidad como hombre y como padre. Tenía mucho miedo. Soy el primero que piensa que hay que tener mano dura con este tipo de delitos, no concibo maltratar a nadie y mucho menos a una mujer», ha declarado Antonio David Flores enla revista.