Rihanna da a luz a su tercer bebé y primera niña

El pasado mes de mayo, durante su aparición durante la gala MET, Rihanna anunció su tercer embarazo junto al rapero A$AP Rocky. La artista ya era madre de dos hijos: RZA Athelston Mayers, nacido el 13 de mayo de 2022 y otro niño llamado Riot Rose Mayers, que vino al mundo en agosto de 2023.

Ahora, la cantane de Barbados ha presentado de manera oficial a su tercer bebé, la primera niña de la pareja, ya que hasta este momento el sexo del bebé era un secreto. Ha sido la propia cantante la encargada de anunciar la noticia a través de sus perfiles en redes sociales donde ha publicado una tierna fotografía en la que aparece sosteniendo a la pequeña, que va vestida de rosa, en brazos y completamente embelesada. «Rocki Irish Mayers, 13 de septiembre de 2025», se puede leer al pie de foto.

A la cantante le encanta anunciar sus embarazos por todo lo alto. El primero se dio a conocer a través de unas imágenes tomadas por el fotógrafo Miles Diggs y publicadas en la revista 'People' en las que se podían ver a la pareja disfrutando de un romántico paseo por las frías calles de Nueva York, bajo el puente Williamsburg de Manhattan.

