Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
El Rey Felipe VI, en la base de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Bekia

El Rey Felipe VI suspende sus vacaciones ante la situación de emergencia nacional

El monarca se desplazó a la Base Aérea de Torrejón para reunirse con el equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

El Norte

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:49

El Rey Felipe VI ha suspendido sus vacaciones y ha regresa de urgencia desde Grecia para supervisar de cerca los servicios de emergencia del Ejército que intentan sofocar los incendios que asolan España.

Ante la situación de emergencia nacional, el monarca ha dejado atrás unos días de descanso junto a la Reina Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, para aterrizar en Madrid y desplazarse a la Base Aérea de Torrejón para reunirse con el equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Allí recibió información de primera mano sobre el despliegue de efectivos en las tareas de extinción y expresó públicamente su apoyo y reconocimiento a la labor de la UME, resaltando el compromiso de todas las unidades implicadas en la lucha contra el fuego.

Durante estos días complicados, Felipe VI ha mantenido una comunicación constante con el Gobierno central y los presidentes autonómicos de las regiones más afectadas, interesándose en todo momento por la evolución de los incendios y la situación de las víctimas. El monarca ha reiterado su intención de visitar personalmente las zonas más golpeadas una vez que la situación esté bajo control y sea seguro desplazarse.

La Princesa Irene de Grecia y Jaime Anglada

Estos días complicados también han estado marcados por otras preocupaciones para la Casa Real, como la salud de la Princesa Irene de Grecia y, especialmente, el grave accidente sufrido por Jaime Anglada, amigo personal del Rey. Anglada continúa ingresado en la UCI tras ser arrollado por un coche, aunque su evolución reciente ha sido calificada como «satisfactoria», dentro de la gravedad.

La actuación del rey durante esta crisis confirma las palabras de expertos en protocolo como María José Gómez Verdú: «La Corona no se detiene en verano».

