Rebeca Loos recuerda cómo fue su primer encuentro íntimo con David Beckham

El Norte Lunes, 28 de abril 2025, 12:28 Comenta Compartir

Rebeca Loos ha acudido al plató de '¡De viernes!' para recordar los encuentros íntimos que tuvo hace ya más de veinte años con David Beckham. Trabajó como niñera de los hijos del futbolista en su etapa en Madrid y tras una fiesta, los dos intimaron por primera vez. «David hace 20 años llevaba una vida doble, tenía necesidades que no satisfacía con su mujer. Yo estuve en su vida en un momento en el que estaban pasando una mala racha. Para ella no era fácil de repente venirse a España, a un país en el que no conoces a nadie y del que no conoces el idioma. Yo creo que son un matrimonio pero que también tienen una máquina publicitaria muy potente», confesó.

El romance comenzó «por mensajitos que él me ponía después de que su mujer me hubiese dicho que contactara con ella, nunca él. Él quiso seguir haciéndolo en secreto», explicó. La primera vez que «nos besamos» fue «volviendo de una fiesta, íbamos en el coche con su conductor y nos besamos hasta su hotel. Me dijo que subiera y yo subí, fue una noche increíble, él me dijo que era la primera vez que le era infiel a Victoria y yo me lo creí», aseguró.

«Teníamos una conexión muy fuerte, nos llevábamos muy bien y yo pensaba que teníamos algo especial, aunque a mí no me interesaba ocupar el lugar de nadie, yo sabía que era una especie de diversión para él, él estaba muy solo y necesitaba una amiga», desveló.

Sin embargo, al poco tiempo, en una fiesta de cumpleaños de Ronaldo «vi en mi cara cómo David se va a parte con una modelo española guapísima. Ahí me di cuenta de que me había mentido, que yo no era la primera infidelidad a su esposa».

En ese momento, «me llama Victoria y me dice que no consigue contactar con David, que le busque inmediatamente sin colgarle y le pase el teléfono. Entonces llamo a la puerta de la habitación en la que está y me lo encuentro medio desnudo con la chica en la cama, le paso el teléfono y muy enfadada le dijo 'your wife'», explicó.