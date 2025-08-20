Raúl Prieto olvida a Joaquín Torres con otro hombre El exdirector de 'Sálvame' fue fotografiado en actitud cómplice y cogido de la mano, de un misterioso acompañante en las playas Formentera

Raúl Prieto ha pasado página sentimental. Después de separarse de Joaquín Torres, el exdirector de 'Sálvame' ha sido visto disfrutando de su verano en Formentera acompañado de un misteriosos hombre. Las imágenes, publicadas en 'Look', habrían sido tomadas el pasado 6 de julio durante sus vacaciones, en las que se puede ver a ambos en plena complicidad y sin esconderse, como recoge ABC.

En el reportaje fotográfico, ambas van de la mano, dando un paseo por la orilla del mar, después de haber disfrutado de una comida en Beso Beach, uno de los chiringuitos más exclusivos en las Baleares.

Un día después

Las instantáneas han salido a la luz un día después de que Joaquín Torres confirmara los rumores de ruptura. «Confirmo la noticia. Ya no estoy con Raúl. Me ha dejado. Él dejó la relación hace poco más de tres meses. Esto es algo que iba a llegar en algún momento. Entiendo que somos personas con cierta notoriedad y que esto es noticiable. Tenía que salir a la luz tarde o temprano», aseguraba en declaraciones a 'El Español'.

«No se nos ha ocurrido enviar un comunicado porque no creo que Raúl o yo tengamos tanta trascendencia. No somos tan conocidos. Hemos terminado y hemos dejado que las cosas caigan por su propio peso», continuó el arquitecto y añadió que: «Que te deje tu pareja, al que has querido tanto, no es nada fácil. La vida es esto. Aceptar las situaciones. Para mí ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien».

La otra parte de la pareja, Rául Priet, ha optado por el silencio y no emitido alguna pronunciación, ni sobre su separación ni sobre las imágenes publicadas en 'Look', las cuales han hecho saltar todas las alarmas sobre un posible nuevo romance.

Crisis meses después de la boda

En 2023, Torres y Prieto se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia civil celebrada en la Casa de Pilatos en Sevilla, a la cual asistieron diversas personalidades como Belén Esteban, Rocío Carrasco, Terelu Campos, Carlota Corredera, Emman García, entre otros.

El enlace fue el broche de oro tras más de una década de relación. Su historia comenzó en 2012, cuando ambos se conocieron tras bastidores del programa 'Sálvame', donde Raúl ejercía como director y Joaquín colaboraba en un sección sobre arquitectura. El flechazo fue inmediato, aunque su romance no se hizo público hasta cinco años más tarde, cuando Torres ya había dado uno de los pasos más significativos de su vida: decirle a sus dos hijos, fruto de su matrimonio con Mercedes Rodríguez Parra, que se había enamorado de un hombre. «Fue lo más difícil en mi vida. Yo tenía terror de decirle a mis hijos: 'Papá es homosexual'. Ellos eran muy pequeños. Cuando me separo tenían 7 y 2 años», explicó en su momento.

Sin embargo, la crisis llegó unos meses después de su boda. El 'arquitecto de los famosos' sufrió un grave accidente de moto, dejándole graves consecuencias: múltiples fracturas, seis operaciones y, posteriormente, una infección de huesos que complicó su recuperación. Si bien Raúl estuvo pendiente de cada detalle, en marzo de 2024 Joaquín dejó entrever lo que sería el inicio del fin. «Llega un momento que cuando las cosas no funcionan de una manera adecuada… es el amor de mi vida pero ahora necesito curarme y todo lo demás es secundario», mencionó.

Motivos desconocidos

Por el momento, se desconocen los motivos exactos de la separación, aunque todo apunta a que la relación atravesaba una crisis desde hace tiempo. «Él dejó la relación hace poco más de tres meses», repetía Torres en sus declaraciones, señalando directamente a Prieto como el que tomó la iniciativa de dar el paso.

Las imágenes de Formentera parecen confirmar que el periodista ya estaría rehaciendo su vida. Aunque no hay confirmación oficial, los gestos cariñosos y la naturalidad con la que se muestra junto a este hombre alimentan la idea de que podría haber encontrado de nuevo la ilusión sentimental.