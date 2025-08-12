El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La influencer bilbaina Raquel Reitx. YouTube

Raquel Reitx se estrena como madre

La influencer ha publicado un vídeo luciendo su barriguita en la playa al atardecer

El Norte

Martes, 12 de agosto 2025, 13:24

Raquel Yáñez, más conocida como Raquel Reitx, ha sorprendido a sus seguidores con la publicación de un vídeo anunciando que va a cumplir uno de sus sueños: ser madre. Grabado en la playa al atardecer, la creadora de contenido bilbaína expresa su felicidad: «Como un rayito de sol en pleno invierno. Aunque todavía no lo sabes, eres el sueño de mi vida, todo lo que siempre quise».

Este anuncio ha dejado en shock a aquellas personas que la vieron crecer en su canal de YouTube desde que se preparaba para la Selectividad en Bilbao, sobre todo porque ha generado dudas entre su comunidad. Sus seguidores han comenzado a preguntarse que quién es el novio, ya que no se conocen muchos detalles.

La joven de 24 años ha recibido reacciones y felicitaciones de otras influencers, como las de Eme de Amores, Ana Peleteiro y Naomi Asensi. Una publicación que rápidamente se ha viralizado, conmoviendo y sorprendiendo a su más de medio millón de seguidores: «Te queremos y esperamos con todas las ganas del mundo. Gracias por elegirnos».

En una segunda parte del mensaje, Reitx se dirige en primera persona a la gente que esté pasando por un proceso difícil después de un año complicado tras la pérdida de su padre: «Ahora que tengo tu atención, me gustaría recordarte que el sol nunca sale dos veces de la misma manera pero siempre siempre vuelve a salir. Sea cual sea el proceso que estás viviendo, cree y confía en una mañana más amable. Te prometo que está ahí esperando a que lo vivas».

Cuando visitó el podcast de Laura Escanes 'Entre el cielo y las nubes', Raquel compartió cómo fue para ella perder a su padre. Una dura pérdida a la que se puede deber la profundidad de estas palabras y su valor simbólico.

Un texto muy emotivo y esperanzador que ha acompañado con la canción 'Desde Cuándo', de Alejandro Sanz.

