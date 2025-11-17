Rappel critica duramente a la hija de Encarnita Polo: «Abandonó a su madre»

El norte Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:28 Comenta Compartir

Continúan las especulaciones sobre la muerte de Encarnita Polo. La artista ha fallecido a manos de un compañero de residencia y tal ha sido el revuelo mediático que se ha generado que hasta la residencia tuvo que emitir un comunicado aclarando la situación. Sobre el suceso también ha hablado Rappel, que sorprende con unas tremendas y duras declaraciones en las que carga duramente contra Raquel, la hija de Encarnita Polo.

El vidente, que dice ser muy amigo de artista, ha sido muy tajante a la hora de dirigirse a Raquel para poner en duda sus actuaciones e intenciones. No hay duda de que sus declaraciones van a dar mucho que hablar. «Que ahora le hagan un funeral y que vaya la gente a la iglesia, la primera su hija, creo que su hija sobra en el funeral. Y lo digo con un par de narices. Ahora va a ir al funeral así», manifiesta Rappel, visiblemente enfadado. Rappel acusa a Raquel de haber «abandonado a su madre» y se pregunta «¿dónde está el dinero de los pisos que tenía Encarnita? ¿Dónde están las joyas, las pieles, las ropas... recuerdos preciosos de Encarna...? ¿Dónde está todo? Eso habrá desaparecido, pero la pobrecita mía ha desaparecido a manos de un hijo de su madre».

Rappel se ha mostrado muy indignado con toda esta situación y considera que su amiga estaba muy bien de salud y que podría haber estado en su casa y no en una residencia. Y es que todas estas preguntas que Rappel manifiesta en voz alta llevaba años haciéndoselas y ahora las comparte ante las cámaras y micrófonos de Europa Press: «A Encarnita no tenían que haberla ingresado nunca en ningún sitio», se lamenta el vidente.

Temas

europa