Rami Malek y Emma Corrin deciden tomar caminos separados

Emma Corrin, de 29 años, y Rami Malek, de 43, han decididido separarse, después de dos años juntos, según lo ha confirmado la revista 'People'. Los dos actores fueron vistos juntos por primera vez en julio de 2023, en un concierto de Bruce Springsteen en Londres, y posteriormente cenando en agosto de ese mismo año. En cualquier caso, nunca llegaron a confirmar su romance, aunque se dejaron ver públicamente en alguna ocasión e incluso hacían referencia el uno al otro, tal y como publica ABC.

En 2023, una fuente cercana confirmó que «se tenían cariño» y que estaban «pasándoselo bien», pero en algún momento lo suyo tomó un matiz más serio. En octubre acudieron juntos a un evento de moda, y en febrero de 2024, en una cita de los EE BAFTA, donde no tuvieron problema en posar juntos. No obstante, no han querido compartir imágenes juntos en redes sociales. Algo especialmente sencillo para Rami Malek, ya que no tiene un perfil público en Instagram.

A diferencia de otras parejas, el intérprete de 'Bohemian Rhapsody' y quien dio vida a Diana de Gales en 'The Crown' nunca han trabajado juntos, su romance surgió fuera de los sets de rodaje. Hasta donde se sabe, el pasado mes de enero seguían juntos, puesto que Rami Malek mencionó a Emma Corrin en varias ocasiones durante una entrevista con 'The Guardian'. Se refirió a la villana de 'Deadpool & Wolverine' como «mi pareja» o «Em», e incluso como alguien «fascinante».

Sin embargo, en los últimos meses algo ha ocurrido en su relación que ha precipitado su final. En el pasado, Rami Malek salió con su compañera de reparto Lucy Boyton, con quien rompió en 2022 tras cinco años de relación. En cambio, a Emma Corrin no se le conocen parejas desde que saltara a la fama en 2020 por dar vida a la Princesa Diana.

La noticia de su ruptura llega solo unos días después de que Netflix anunciara que Emma Corrin interpretará a Elizabeth Bennet en la nueva adaptación que prepara de 'Orgullo y prejuicio'. Por su parte, Rami Malek ha participado en los últimos años en películas como 'Oppenheimer' o 'Amateur', y tiene pendiente el estreno de 'Nurenberg'. Este último y esperadísimo filme está basado en el libro 'El nazi y el psiquiatra' de Jack El-Hai, y dirigido por James Valderbilt.

