Rafa Mora y los sueños eróticos con sus compañeras de 'Sálvame' Rafa Mora en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco El colaborador ha soñado en varias ocasiones con María Patiño y Chelo García Cortés EL NORTE Lunes, 20 agosto 2018, 13:24

Rafa Mora ha sido el último colaborador de 'Sálvame' en pasar por el polígrafo de Conchita y una de sus respuestas ha dejado a más de una de sus compañeras con la boca abierta.

«¿Has tenido sueños eróticos con alguna colaboradora de 'Sálvame'?», le preguntaba María Patiño y la respuesta era 'Sí'. Segundos después Conchita lo confirmaba con su polígrafo. Pero las personas que se encontraban esa noche en el plató de 'Sábado Deluxe' querían saber más, por lo que Mora añadió: «Hace muchos años a mi me ponía María Patiño. Me llamaba la atención y me sigue llamando».

Patiño no era la única que protagonizaba los sueños eróticos de colaborador que también recordó algo más surrealista: «Me pasó una cosa muy rara y fue con Chelo García Cortés» y todo a raíz del tórrido beso que se dieron en el plató de 'Sálvame' al interpretar la escena del 'Titanic'.

Tal afirmación provocó que las risas comenzarán a aflorar en el plató y cuando se acercó a la colaboradora, el comentario de ésta fue tajante: «Tú a mi no me pones la mano encima», una respuesta que podría estar relacionada con el día que le dio del beso ya que ella no acabó demasiado satisfecha: «Mira si me besó mal que me tuvo que besar Lydia [Lozano] después y lo hizo mejor».

Por lo que parece Rafa Mora no ha sido el único colaborador que ha tenido este tipo de sueños con alguno de sus compañeros, según apuntó el valenciano. Hace tiempo Anabel Pantoja le dijo que había tenido sueños eróticos con él y que había «llegado al clímax», gracias a su poder de imaginación, tal como recoge Bekia.