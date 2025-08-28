Prince Jackson se compromete con Molly Schirmang tras ocho años de relación El hijo mayor de Michael Jackson comparte la noticia a través de Instagram con un emotivo mensaje

Prince Jackson, el hijo de de Michael Jackson con Debbie Rowe, anunció el pasado martes su compromiso con Molly Schirmang, con quien mantiene una relación desde hace ocho años. El filántropo no dudó en compartir el especial momento en su perfil de Instagram con unas emotivas palabras que acompañaron la fotografía en la que se les puede ver como protagonistas del beso que selló la promesa de matrimonio entre ambos.

El mensaje: «Molly y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos creado recuerdos increíbles. Hemos viajado por todo el mundo, nos hemos graduado y hemos crecido mucho. Estoy emocionado por este nuevo capítulo en nuestras vidas, en el que seguiremos creciendo y creando grandes recuerdos. Te amo, cariño».

Prince y Molly se conocieron por primera vez en la Universidad Loyola Marymount en California. Su acercamiento se fue dando de manera orgánica y, desde que comenzaron a salir oficialmente, decidieron mantener el asunto alejado de los medios. Tardaron aproximadamente un año en confirmar su relación públicamente.

La pareja ha tenido una dinámica bastante estable, lejos de conflictos y situaciones mediáticas. Molly siempre le ha acompañado a su novio en los eventos benéficos importantes, como la Gala Anual de Diamantes de la Fundación Dodgers de Los Ángeles.

Todos los detalles relacionados con la vida de Debbie Rowe se encuentran lejos de la opinión pública. Se sabe que estudiaron juntos y que ha practicado el tenis a muy buen nivel. Prince, por su parte, tiene su propia empresa, King's Son Productions, que produce vídeos musicales de alta calidad. Además, ha decidido continuar el legado humanitario de su padre a través de la fundación Heal Los Angeles, una organización sin fines de lucro cuya misión es mejorar la vida de los jóvenes del área metropolitana de Los Ángeles.