El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristian con una sonda nasal. Redes Sociales

Preocupación por el estado de salud de Cristian, el hermano de Sofía Suescun

El cuñado de Kiko Jiménez ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece con una sonda nasal

El Norte

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:31

Comenta

Cristian, hermano de Sofía Suescun, reaparece con una sonda nasal y reaviva la preocupación por su salud

En agosto se sometió a una gastroscopia donde le detectaron una «anomalía»

El hermano de Sofía Suescun ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece con una sonda nasal, en mitad de un nuevo procedimiento médico relacionado con los problemas estomacales que arrastra desde hace años. «No sabéis lo mal que lo he pasado», confesaba a sus seguidores. «Es un tubo que te meten por la nariz y te baja hasta la boca del estómago. Y yo que soy hipocondríaco… llorando, se me escapaban las lágrimas, arcadas…».

No obstante Cristian quiso rebajar la alarma entre quienes siguen su día a día: «No os asustéis mucho. Es una sonda que me han puesto para medirme el estómago, el esófago y ver cómo reaccionan durante un día». Un mensaje que llega después de confirmar el pasado agosto que llevaba «15 años padeciendo problemas estomacales», agravados en los últimos meses por «un reflujo que cada vez iba a más».

Este empeoramiento llevó a los médicos a practicarle una gastroscopia en verano, donde detectaron «una anomalía». Según explicó entonces, los facultativos decidieron realizar una biopsia y tomar «una muestra de mi tejido estomacal».

Familia rota

La aparición de Cristian coincide con un momento especialmente sensible en su entorno familiar. Su relación con Sofía atraviesa desde hace tiempo un periodo de distanciamiento marcado por desencuentros públicos y una pérdida de sintonía evidente. A esta brecha se suma la figura de su madre, Maite Galdeano, cuyo vínculo con Cristian también ha fluctuado entre la cercanía y la frialdad.

En paralelo, las tensiones de Kiko Jiménez, pareja de Sofía, y Cristian se han hecho notar en más de una ocasión, consolidando un ambiente familiar que dista mucho de la estabilidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  2. 2 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  3. 3 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  4. 4

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  5. 5

    Instalan nuevos bolardos en el acceso a las rotondas de La Cistérniga para evitar la invasión de carriles
  6. 6 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  7. 7

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  8. 8 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura
  9. 9 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  10. 10

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Preocupación por el estado de salud de Cristian, el hermano de Sofía Suescun

Preocupación por el estado de salud de Cristian, el hermano de Sofía Suescun