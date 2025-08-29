Preocupa el estado de salud de George Clooney El actor tiene que abandonar el Festival de Venecia y ha sido visto dejando el hotel donde se hospedaba junto a su esposa para ir a su casa a descansar

George Clooney aterrizó en Venecia junto a su esposa, Amal Clooney, el pasado 26 de agosto para estar presente en la 82º edición del Festival de Cine que se celebra en la ciudad. El actor iba a presentar la nueva producción cinematográfica 'Jay Kelly', de la que es protagonista. Pero todo cambió al día siguiente, cuando el actor se empezó a sentir mal debido a una «grave infección sinusal», según cuenta la revista People y recoge ABC.

El actor, de 64 años, no pudo promocionar la película dirigida por Noah Baumbach. Tampoco se le vio en la cena con sus compañeros de reparto, Adam Sandler y Laura Dern y, la mañana del miércoles, se supo que abandonó el hotel donde se hospedaba, abordando un 'motoscafo' (tradicional taxi veneciano).

«Realmente esperamos, y creo que debería estar en la alfombra roja esta noche. Pero lamenta mucho no poder estar con nosotros», dijo el moderador de la rueda de prensa oficial de la película de Netflix. A lo que el director, Noah Baumbach, agregó: «Incluso las estrellas de cine se enferman».

Una gran estrella de cine

En la comedia dramática protagonizada por Clooney, Jay Kelly es una gran estrella de cine de 60 años a quien van a homenajear en un importante festival de cine europeo. Allí tendrá que enfrentarse a un ajuste de cuentas personal enfrentándose a sus errores, sus vínculos familiares y las huellas que quiere dejar en el mundo volviendo a entrar en contacto con todos aquellos que han formado parte de su vida.