Valeria Ros con David Broncano en 'La Revuelta'. RTVE

Un popular político acepta la invitación de acudir a 'La Revuelta'

Gabriel Rufián podría convertirse en el primero en ser entrevistado por David Broncano

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:17

Hasta el momento por el programa de David Broncano, 'La Revuelta' no ha pasado ningún polícito, algo que puede cambiar pronto, ya que una figura muy popular de la política ha aceptado la invitación del espacio de TVE.

El miércoles 8 de octubre, después de la entrevista de Ricardo Gómez y Óscar Janeada, Valeria Ros se estrenaba como colaboradora en la segunda temporada del 'show' de la cadena pública. La guionista y locutora sacaba a colación las falsas noticias publicadas acerca de su supuesta marcha del programa. Y entre las informaciones inciertas, se encontraban con un titular que les llamó la atención. 'Rosalía, Rufián, ex's de 'OT'… Los nombres más valorados para ser entrevistados por Broncano'.

Rufián

El programa aprovechaba para lanzar la propuesta a través de X (el antiguo Twitter) con una clara indirecta. «Rosalía imposible, pero yo creo que Rufián y Javián sí que se podrían pasar», apuntaban.

La respuesta del político catalán no se hizo esperar. Citando el mensaje, Rufián aceptaba la propuesta con un claro y conciso: «Día y hora'». «Ya sabes que mientras sea después de 'El Hormiguero', cualquier día», reaccionaba 'La Revuelta' con su característico humor. El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya doblaba la puesta, y proponía que fuese «mejor durante y les ganamos».

