El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El actor Raymond Cruz.

Policías de Los Ángeles detiene al actor Raymond Cruz

El intérprete, conocido como Tuco Salamanca en la serie 'Breaking Bad', fue puesto en libertad por los hechos, pero no está libre de cargos

El Norte

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:23

El actor Raymond Cruz, conocido por el público español como Tuco Salamanca en la serie 'Breaking Bad', fue arrestado tras un altercado con unos vecinos. Unos agentes de Los Ángeles se encargaron de su detención, y han explicado que se produjo una agresión del actor hacia una joven, a quien el actor roció agua con su manguera mientras este lavaba su coche, según cuenta 'People'.

Raphael Berko, representante de Cruz, contó cómo sucedieron los hechos: «Un coche blanco con tres jóvenes se estacionó a media pulgada de su parachoques. Él les pidió que movieran el vehículo. Ellas dijeron que no. Así que él empezó a limpiar su auto y entonces comenzaron a grabarle».

Tras pedir en repetidas ocasiones que retirasen su coche por riesgo a que terminasen mojadas y pedir que parasen de grabarle, el represente explicó que el actor se giró mientras seguía con la manguera funcionando, entonces es cuando mojó a la hija menor de su vecino. La policía consideró el suceso como una agresión a la joven, mientras que el representante afirmó que se trataba de un malentendido.

El actor de 60 años fue puesto en libertad por los hechos, pero no está libre de cargos. Por esta supuesta agresión tiene que volver a comparecer el 1 de octubre. La familia de la chica no presentó cargos contra Raymond, pero el padre de la víctima fue quien dio el aviso a los agentes de lo que había ocurrido. El representante afirmó que es el primer problema de 'Tuco Salamanca' con la justicia, ya que tiene «un expediente limpio».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  5. 5 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  6. 6

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  7. 7

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  8. 8 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  9. 9

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid
  10. 10

    El tijeretazo a la Vuelta no evita los atascos y las protestas contra Israel en torno al nuevo circuito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Policías de Los Ángeles detiene al actor Raymond Cruz

Policías de Los Ángeles detiene al actor Raymond Cruz