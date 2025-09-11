Policías de Los Ángeles detiene al actor Raymond Cruz El intérprete, conocido como Tuco Salamanca en la serie 'Breaking Bad', fue puesto en libertad por los hechos, pero no está libre de cargos

El actor Raymond Cruz, conocido por el público español como Tuco Salamanca en la serie 'Breaking Bad', fue arrestado tras un altercado con unos vecinos. Unos agentes de Los Ángeles se encargaron de su detención, y han explicado que se produjo una agresión del actor hacia una joven, a quien el actor roció agua con su manguera mientras este lavaba su coche, según cuenta 'People'.

Raphael Berko, representante de Cruz, contó cómo sucedieron los hechos: «Un coche blanco con tres jóvenes se estacionó a media pulgada de su parachoques. Él les pidió que movieran el vehículo. Ellas dijeron que no. Así que él empezó a limpiar su auto y entonces comenzaron a grabarle».

Tras pedir en repetidas ocasiones que retirasen su coche por riesgo a que terminasen mojadas y pedir que parasen de grabarle, el represente explicó que el actor se giró mientras seguía con la manguera funcionando, entonces es cuando mojó a la hija menor de su vecino. La policía consideró el suceso como una agresión a la joven, mientras que el representante afirmó que se trataba de un malentendido.

El actor de 60 años fue puesto en libertad por los hechos, pero no está libre de cargos. Por esta supuesta agresión tiene que volver a comparecer el 1 de octubre. La familia de la chica no presentó cargos contra Raymond, pero el padre de la víctima fue quien dio el aviso a los agentes de lo que había ocurrido. El representante afirmó que es el primer problema de 'Tuco Salamanca' con la justicia, ya que tiene «un expediente limpio».

