La Policía investiga los mensajes «desde el infinito» de María Teresa Campos a Luis Pliego

Luis Pluego, el director de 'Lecturas', se ha dado un enorme susto, después que recibiese una llamada del teléfono de la fallecida María Teresa Campos «desde el infinito». El periodista ya ha puesto este asunto esotérico en manos de la policía quien ha levantado acta para iniciar las pesquisas de este increíble suceso.

Pliego ha compartido novedades sobre los misteriosos mensajes que recibió desde el móvil de María Teresa Campos (o parecido) para informar de que ha acudido a la policía y que «han levantado acta» para saber el origen de los chats e intentar dar con el supuesto hacker. «Porque no basta con entrar en una página web al uso introducir mi teléfono y el de María Teresa y enviarlo», recordó el periodista en '¡De Viernes!› en su relato. Todo apunta a que la llamada se realizó desde Chile.

Luis Pliego todavía sigue teniendo agendado el contacto de María Teresa Campos, pero cuando intenta marcar este teléfono no da ninguna señal. «Ellos lo que dicen es que saben que tienen un software sofisticado de phishing en el que te escriben y te dicen que son de tu banco e introduzcas tus datos, y acabas cayendo. No se trata de una cosa que pueda hacer cualquiera», recalca el director de 'Lecturas'.

Poca broma

No es cosa de tomarse a broma lo ocurrido porque a Luis Pliego todavía le dura el susto desde aquel momento en el que recibió unos mesajes procedentes del teléfono de María Teresa Campos: «Mi querido Luis, te mando un beso con mucho amor». Y añadía: «Un beso desde el infinito».

No es un invento, ni mucho menos, y Luis Pliego mostraba en 'TardeAR' una captura de pantalla con la increíble conversación mientras decía. «Estoy en shock, de verdad. De primeras no daba crédito y no entendía nada. Ya luego me he puesto a pensar cómo podía ser, de dónde podía venir, porque está claro que se había dado de baja ese número cuando murió Teresa», relataba el periodista.

Por descontado, allí hizo su aparición Carmen Borrego para entrar en directo, por teléfono, y hablar con todos los presentadores en el plató, incluyendo el propio protagonista, pues había que intentar arrojar luz públicamente a todo el país. Ella también se mostraba incrédula y sorprendida. «No entiendo nada, de verdad. Eso me llega a pasar a mí y me da algo. ¡Salgo corriendo!», exclamaba para apuntarse a la reacción general de todos los presentes y la propia audiencia. Seguidamente, pasaba a informar de un detalle que incidía en la sorpresa general.

«Yo misma fui la que dio de baja ese teléfono a la compañía, así que es imposible». Y añadía que Terelu Campos estaba al tanto: «Sigo con el número guardado, eso sí, y tengo el chat que tenía con mi madre, que imagino que mi hermana igual», desvelaba.

Nadie sabe en estos momentos quién puede estar detrás de un suceso paranormal como es el referido y que tiene absolutamente perplejo a Luis Pliego. Carmen Borrego parece tener una de las claves de este 'Expediente X': «Está claro que debe ser alguien que ha conseguido hackear ese número y que no se qué gracia le habrá visto a este tema. Es algo que puede hacer mucho daño y no se debería hacer».