Plex desvela un secreto de Pablo Motos

Plex, en medio de su tercera vuelta al mundo, se sentó con Pablo Motos en 'El Hormiguero', el pasado jueves, para hablar de los destinos que ha recorrido y de los proyectos que emprenderá próximamente.

Daniel Alonso protagonizó, a principios de temporada, en el programa de las hormigas, uno de los momentos más impactantes de la historia del formato: aceptó el reto de permanecer 48 horas enterrado. «Lo pasé tranquilamente, más o menos», aseguró al recordar aquella locura. «Visto desde la distancia, ¿qué te parece la experiencia?, quiso saber Motos. «Pues no volví», bromeó el novio de Aitana.

Además de creador de contenido, Plex le llevó al presentador un regalo para que probara su nuevo emprendimiento. «He sacado café de especialidad de Etiopía», reveló. Este lo puedes hacer sin necesidad de máquinas. «Como me has dicho que este verano te vas a Indonesia…», soltó, a lo que el de Requena lo intentó frenar como un resorte para que no se fuera más de la lengua. «¡No lo digas!», espetó. «Ahora lo van a perseguir los paparazzis», anotaron Trancas y Barrancas.

Consciente de que ya había poco que hacer para mantener el secreto, el anfitrión entre risas acababa confirmando que «da igual, me voy a Indonesia, sí».

Después hablaban por fin del verdadero motivo de la visita de Plex a 'El Hormiguero', la tercera vuelta al mundo y cómo la está viviendo comparada con las anteriores. «La diferencia principal está en nosotros, porque vamos creciendo y viendo el mundo cada vez de una manera. Entonces, las tres vueltas han sido totalmente distintas».