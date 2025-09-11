Pillados en actitud cariñosa Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez

El Norte Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Miguel Ángel Silvestre, uno de los solteros más cotizados de nuestro país, puede que haya sido atrapado por las redes del amor. Aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado el romance, el actor y la cantante Nerea Rodríguez pueden haber iniciado un noviazgo, tal y como desvelaron en exclusiva Laura Fa y Lorena Vázquez en su pódcast Mamarazzis, de 'El Periódico' y recoge 'ABC'.

Estas periodistas aseguraron que «el intérprete estaría ilusionado y habría comenzado algo más serio con una cantante muy conocida de este país». Detrás de esas palabras se esconde el nombre de Nerea Rodríguez, exconcursante de 'Operación Triunfo 2017'. Según las 'Mamarazzis', Silvestre y Rodríguez fueron vistos este verano en el exclusivo club Soho Farmhouse, en Ibiza, donde «se les vio flirteando fuertemente». Lo que empezó como un coqueteo pronto derivó en besos apasionados ante la atenta mirada de los presentes, confirmando así que la complicidad entre ellos va más allá de la amistad.

Nerea Rodríguez. Instagram

Al parecer, ese interés mutuo es de hace tiempo. Hace al menos un año y medio que ambos se confesaron que se gustaban, aunque sus respectivas relaciones entonces impidieron que la atracción se transformara en algo más. Ahora, con Silvestre soltero tras el final de su noviazgo con Toribio y Nerea en plena etapa de nuevos proyectos profesionales, el momento ha sido el idóneo para dar un paso adelante.

En redes sociales, los seguidores de la cantante ya habían notado ciertos gestos cariñosos de Silvestre, como el corazón que dejó en una de sus últimas publicaciones en Instagram. Una pista que hoy cobra más sentido que nunca.

La diferencia de edad —él tiene 43 años y ella 26— no parece suponer un obstáculo para la pareja, que, según el entorno, estaría disfrutando de los primeros compases de una relación marcada por la ilusión.