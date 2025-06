Pilar Eyre tiene claro que la demanda del Rey Juan Carlos a Revilla «hace daño a la monarquía»

El Norte Viernes, 13 de junio 2025, 12:18 Comenta Compartir

Pilar Eyre presentó en el programa 'He venido a hablar de su libro' su última obra 'Señoras bien', en la que cuenta cómo mujeres de cierta edad tienen todavía fuerza y energía, quizás más que muchos jóvenes. Algo que paradógicamente le pasa a ella. Durante la entrevista, además de, hablar de su libro, una historia que te saca una sonrisa y con anécdotas, al menos algunas de ellas, sacadas de su propia vida y su entorno, Pilar Eyre no se resistió a comentar la situación del Rey Juan Carlos.

Eyre abordó la polémica entre el Rey Emérito con Miguel Ángel Revilla por considerar el Monarca que el expresidente de Cantabria ha cargado contra Juan Carlos de Borbón. «Me parece una locura, la verdad, no lo entiendo, ha estado muy mal aconsejado. Él ha intentado que Casa Real le ampare. Por ejemplo con lo de Bárbara Rey él pidió auxilio a la Casa Real para que se parara eso, pero la Casa Real que estaban por la libertad de expresión y no podían censurar a nadie».

La escritora no duda en asegurar que el Rey Juan Carlos «está haciendo mucho daño a la institución, el que siempre defiende la institución, la corona por encima de todo. Pues yo creo que es de un egoísmo absolutamente irresponsable». Además, apunta a que estos movimiento dejan claro que el Rey Juan Carlos no tiene la mejor salud posible, pero tampoco está tan mal: «Juan Carlos está impedido, va en silla de ruedas, pero por lo demás no tiene ninguna enfermedad grave y él quiere dar guerra hasta el último momento».

Por otro lado, y en referencia a los 50.000 euros de indemnización que el Rey Juan Carlos pide a Revilla, y que de conseguir donaría a Cáritas, Pilar Eyre comenta con sorna: «Hasta para hacer una donación lo tiene que hacer con dinero de otros. Ni siquiera con dinero suyo. Yo no he visto que nunca haga donaciones, ni por la Dana, ni por el COVID. la Reina Sofía sí que dona a veces cosas, pero la verdad es que él no».