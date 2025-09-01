Pelayo Díaz y Gal Marom anuncian su compromiso a través de Instagram La pareja ha compartido imágenes del anillo y la pedida en Grecia

Pelayo Díaz ha anunciado en Instagram que se casa con su novio, Gal Marom, y para ello ha compartido dos imágenes: una besando a su prometido y otra mostrando el espectacular anillo de compromiso. «Por supuesto, he dicho que sí», escribió el influencer, que ya había expresado en entrevistas anteriores su deseo de formar una familia con Gal.

La pedida tuvo lugar durante unas vacaciones en Grecia, durante sus vacaciones. Gal, manager de empresas de lujo con base en París, sorprendió a Pelayo con una sortija de oro con diamante de talla baguette, que el asturiano no piensa quitarse del dedo. La noticia ha sido celebrada por sus seguidores y compañeros de 'Supervivientes', como Samya Aghbalou y Makoke, que le han dedicado mensajes de cariño y felicitaciones.

Pelayo y Gal se conocieron hace más de tres años en Londres, en una fiesta a la que el estilista acudió por recomendación de su exmarido, Andy McDougall. En una entrevista concedida a Lecturas en marzo, Pelayo describió su relación como «un flechazo» y aseguró que sus planes de futuro pasaban por estar juntos toda la vida. «Lo que tenemos es tan valioso que quiero protegerlo para que dure», confesó entonces.

Reacción de su ex

Uno de los primeros en reaccionar al compromiso ha sido Andy McDougall, exmarido de Pelayo, con quien mantiene una excelente relación. «Quién nos iba a decir que un día estaría felicitando a mi ex por su compromiso... y con tanta alegría», escribió en redes sociales. En otro mensaje, añadió con humor: «Vos por casarte de nuevo y yo pensando en el outfit que voy a hacerle a nuestro perro para la boda, porque todos sabemos que Vidu será mi acompañante».

La expareja comparte la custodia de Vidu, su Pomerania, y han demostrado en múltiples ocasiones que su vínculo va más allá del matrimonio. Incluso celebraron una fiesta de divorcio, dejando claro que su amistad sigue intacta.

