Pedroche y su gran parecido con una princesa indígena Se trataba de Sacajawa, quien guió en la expedición a Lewis y Clark

Cristina Pedroche no deja de levantar pasiones entre sus seguidores. Después de haber causado furor en las redes sociales por una camiseta muy especial, la mujer de David Muñoz también es protagonista por el enorme parecido que le une a una princesa. Se trata de Sacajawa, una indígena que guió en la expedición a Lewis y Clark y que cuenta con su propia biografía. En la portada del libro aparece 'calcada' a la colaboradora de 'Zapeando'.

El pasado martes, en el programa de La Sexta, su presentador, Frank Blanco, le advirtió de ese detalle: «Lo vas a flipar fuerte». Y añadió: «Decidle a Cristina que he encontrado un libro en el que aparece en la portada. El libro es del 78. ¿Nos miente la Pedroche con su edad?».

Al ver la imagen, Cristina comentó que «a lo mejor es verdad que tengo sangre india, porque a veces me dan ganas de arrancar más de una cabellera». Después, en Instagram, volvió a colgar la imagen, mientras se preguntaba: «¿Tanto me parezco?. Es la primera vez que realmente me veo un parecido muy grande a esa bella mujer».