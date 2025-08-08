Paula Echevarría celebra sus 48 años, entre globos y en pijama Miguel Torres le ha 'regalado' una romántica dedicatoria en este día tan especial para su pareja

El Norte Viernes, 8 de agosto 2025, 10:52

Paula Echevarría ha celebrado su 48 cumpleaños rodeada de su familia, con un ambiente íntimo, sencillo y repleto de cariño. El exfutbolista Miguel Torres, su pareja desde hace siete años, ha querido compartir con todos sus seguidores una emotiva felicitación a través de Instagram, acompañado de un tierno carrusel de fotografías.

En las imágenes, se puede ver a Paula, sonriente y con su hijo, rodeada de globos rosas y unos llamativos globos en forma de '48' que decoraban el salón de su casa. Vestidos en pijama, junto a ella aparece el pequeño Miki, el hijo que tienen en común. Además, ha querido sumar a la publicacón otras fotografías en pareja o en familia, contando así con Daniela, la hija mayor de Paula fruto de su matrimonio anterior con David Bustamante.

Pero, lo que más ha emocionado a los seguidores ha sido la dedicatoria de Miguel Torres: «Hay personas que llegan y lo cambian todo sin hacer ruido. Tú llegaste con risas, con fuego, con vida. Y lo cambiaste todo, pero para bien. Siete años no son nada si pienso en lo que aún nos queda. Feliz cumpleaños, mi amor. Que la vida te siga regalando razones para brillar como tú sabes».