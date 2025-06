Pastora Soler recibe el alta tras ingresar de urgencias

El Norte Martes, 24 de junio 2025, 13:03 Comenta Compartir

Pastora Soler tuvo que suspender su concierto del pasado viernes, en Pozuelo de Alarcón, por una indisposición que le obligó a ser ingresada de urgencia en un hospital de la capital. Para tanquilizar a sus seguidores, la andaluza emitía un comunicado horas después para informar de la causa de su hospitalización: «un absceso periamigdalino complicado», es decir, una infección bacteriana grave alrededor de una amígdala que, si no se trata a tiempo, puede provocar complicaciones como la obstrucción de las vías respiratorias, la propagación de la infección a otras áreas del cuello o cabeza, e incluso, una sepsis.

Más recuperada, Pastora era trasladada poco después a su hospital de referencia en Sevilla y, agradeciendo el cariño que ha recibido en este complicado trance, la cantante daba la última hora sobre su estado, pidiendo a sus incondicionales que no se preocupasen «porque no es nada grave lo que tengo».

«Simplemente es una amigdalitis que se me ha complicado un poco por no tratarla con antibióticos en su momento y se me ha formado una especie de flemón de pus. Esa infección, por el sitio que está, hay que tratarla con antibióticos en vena de manera urgente. Por eso me he venido a mi hospital de confianza, y estaré los días que tenga que estar. Lo importante es la salud y en unos días estoy otra vez fuerte», compartía en redes sociales.

Alta médica

Afortunadamente, su evolución ha sido tan positiva que este mismo lunes, cuatro dias después de su ingreso de urgencia, Pastora ha recibido el alta. Acompañada por su marido Francis Viñolo, la cantante de 'Quédate conmigo' ha atendido a las cámaras de Europa Press y ha revelado que «me encuentro muy bien, ya recuperada». «Tenía que estar un par de días aquí por esa infección en una amígdala, y con un antibiótico en vena, y eso es lo que he hecho, las recomendaciones de los médicos», ha explicado, apuntando que su recuperación es tal que «mañana mismo vuelvo al trabajo para seguir con mi agenda profesional».

Como reconoce, ha sido un susto, «esas cosas que no esperas, que vamos dejando y posponiendo, con dolor de garganta que llevo casi un mes». «No me impedía cantar porque las cuerdas vocales estaban intactas, pero vamos tirando y tirando y, claro, cuando acudí al médico con ese dolor tan horrible el otro día en Pozuelo, pues era como, eso, directamente para ingresar y para tratarlo. Porque las infecciones hay que tener cuidado con ellas. Pero bueno, uno se pone en manos de los profesionales y ya está», ha expresado, sin ocultar su felicidad por su recuperación total en tan poco tiempo.

Arropada en todo momento por su marido y sus hijas, Pastora ha contado que, lejos de tomarse un descanso, va a retomar cuanto antes sus compromisos: «Estamos en plena gira. Por eso era como un poco el otro día dejé ahí el concierto de Pozuelo, pero retomo, pues el 11 tengo Mallorca, el 13 Benidorm, 25 Málaga... O sea, tenemos muchos conciertos por delante muy bonitos. Por eso hay que cuidarse». «Ahora nos vamos con las niñas de vacaciones estos días, y entre concierto y concierto a disfrutar de ellas», ha revelado.

