Camilo en 'El Hormiguero'. Atresmedia

Pablo Motos «flipa» con Camilo al contarle cómo fue el parto de su hija

El cantante colombiano acudió a 'El Hormiguero' para anunciar su concierto del 19 de septiembre en Madrid, con el que cierra su gira

El Norte

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:44

'El Hormiguero' recibía este miércoles, 17 de septiembre, al cantante colombiano Camilo para charlar con Pablo Motos sobre el concierto que ofrecerá el día 19 en Alcalá de Henares y que supondrá el broche de oro a la gira que lo ha llevado en verano a recorrer diversos puntos de la geografía española. Además, horas antes recibió la noticia de su nominación en la 26ª edición de los Latin Grammy a Mejor Canción Pop por su tema 'Querida Yo', en el que colabora con Yami Safdie.

Camilo, 'comadrona'

Motos recordó la última visita del cantante al programa, cuando su mujer, Evalunaa, estaba embaraza de su segunda hija, Amaranto. «Y ahora ya come queso», apuntó. «Aprendió a caminar hace tres semanas y al ver mi foto en el camerino me señaló y dijo 'papá'. Es muy loco, porque aquella vez no la conocíamos, no sabíamos si iba a ser niña o niño», reflexionó el invitado.

Al hilo de la conversación, el presentador quiso conocer de primera mano la experiencia del artista como comadrona en el parto de la pequeña. Aunque no por elección propia. «Elegimos tener al bebé en casa, pero el parto de Índigo fue tan largo… Y esta vez no me dio tiempo de nada. La partera casi no llega y no alcanzó ni a ponerse a los guantes, fui yo el que recibió a Amaranto. «Fue una de las experiencias más locas de mi vida», confesó, dejando alucinado al de Requena. «Estoy flipando con lo que me estás contando».

