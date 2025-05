Pablo Motos deja sin palabras a Edurne con sus 'reflexiones' sobre el amor

El Norte Jueves, 8 de mayo 2025, 20:50 Comenta Compartir

Edurne visitaba 'El Hormiguero' el pasado miércoles, 7 de mayo, por un doble motivo: presentar una nueva canción y el estreno de la nueva edición de 'La Voz Kids'. Se trata de una colaboración con Álvaro Mayo, concursante de la última edición de 'Operación Triunfo'. «Aparte de que tenemos con mucha conexión musical, él me parece un artista increíble, creo que tiene un potencial de locos, que lo está demostrando, porque cada tema que saca es un éxito, pero me apetecía mucho hacer algo con él. A a mí me gusta juntarme ahora, que llevo muchos años en esto, con gente que me aporte cosas buenas. Y Álvaro es un amor, un artistazo, pero sobre todo, con un corazón enorme», aseguró Edurne.

'Todo me recuerda a ti', desveló además, «habla de la sensación que tienes cuando estás enamorado». «Esos primeros flechazos, que cuando tú te enamoras estás todo el rato pensando en esa persona, cada cosa te recuerda casualmente a ella, es como que todo lo vives tan intenso».

Ante estas afirmarciones, el presentador le preguntó: «¿Sabías que cuando te enamoras lo que te pasa es que vas drogada? ¿Sabías eso? Sí, sí, cuando te enamoras, te sube la noradrenalina», acotó Pablo Motos. El presentador aprovechó para soltar toda una explicación científica. «Si la otra persona no te hace caso, descargas noradrenalina y te obsesionas. Y si la otra persona te dice que sí, lo que nos pasa a los hombres es que nos sube la oxitocina, que da ganas de hablar, de charlar, de conversar, de relacionarnos. Mientras que a las mujeres se les sube la testosterona, que implica ganas de sexo. Y, claro, esa mezcla dura aproximadamente unos diez meses con el objetivo biológico de procrear. Hay una recomendación que no me parece mala, que es que el primer año ni te vayas a vivir con alguien ni tengas un hijo con alguien», apuntó el de Requena.

Feliz con su pareja

Edurne dejó claro que no es su caso y que sigue felizmente con su pareja, David de Gea. «A mí me ha durado no solamente diez meses, yo llevo 14 años, imagínate». «¿Y qué tal llevas la oxitocina?», curioseó el anfitrión. «Pues muy bien, la verdad. Muy alta», zanjó la invitada.

Tras ver en exclusiva un vídeo del videoclip, grabado esa misma mañana, Edurne reveló otra primicia: va a celebrar sobre los escenarios que se cumplen 20 años de su participación en 'OT'. «Es muy fuerte, como pasa el tiempo, rapidísimo. Estoy tan feliz y contenta de poder seguir en la música, en un escenario y creando canciones, que para final de año voy a hacer dos conciertos, uno en Madrid y otro en Barcelona».