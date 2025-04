Óscar Higares se recupera de una intervención de columna que duró seis horas

El Norte Martes, 1 de abril 2025, 16:53 Comenta Compartir

El extorero y actor Óscar Higares fue intervenido la pasada semana de una operación de columna que ha preocupado a sus seguidores, aunque él mismo le está quitando hierro publicando varios mensajes, fotografías y vídeos en Instagram en los que tira de su buen humor habitual para explicar cómo se recupera.

El torero fue operado de una artrodesis lumbar y su estancia en el quirófano se alargó bastante más de lo esperado. Seis horas en total, además de toda la noche en la UCI por complicaciones.

Sin embargo, ha querido compartir con sus seguidores de Instagram sus progresos tras la operación. A pesar del mal rato, se ha dejado ver sonriente y de buen humor. «Poquito a poco», ha escrito en un mensaje en el que ya se le ve incluso paseando con su perro.

El extorero ha reconocido que todavía siente «dolor», pero como es un hombre inquieto trata de moverse. «Intento mentalizarme para no quedarme sentado en el sofá y hacer que, bueno, la recuperación sea lo mejor y lo antes posible», ha dicho.

En su última publicación, se ha grabado en la mismísima ducha en blanco y negro en un vídeo que ha suscitado más de un comentario encendido y algo subidito de tono. «Solo apreciamos las cosas sencillas cuando no podemos hacerlas con normalidad...», ha sido el texto de acompañamiento.

Antes publicó otro mensaje en Instagram desde el lecho en el que escribió: «¿Quién se inventó lo del desayuno en la cama…? Donde esté una buena mesa para desayunar que se quite cama, ome, por favor… Ya estoy yo dando un paseo con mi tapón, no se me vayan a oxidar los tornillos…».

«Con buena actitud»

Según ha relatado, lo difícil para él son las noches, pues «creo que está un poco pinzado el ciático». «Me tiene amargado porque me duele mucho según me cambio de postura, me quiero mover», ha añadido. Porque es ahora cuando más dolor está sintiendo. Y también ha comunicado que tiene el estómago delicadito por todos los medicamentos que está tomando ahora.

«A menos de 48 horas de la operación ya estoy subiendo y bajando escaleras. Me lo ha dicho el médico eh no me estoy haciendo el superman. También os digo que ya me conocía y sabe como soy, el padre de su mujer me operó mi primera cornada en el año 1988 hace un siglo», dijo en otro mensaje lleno de humor después de la operación. «Tienes menos dolor porque, como están todo el rato enchufándote cosas ahí por la vena, pues no duele tanto, pero cuando llegas a casa ya la cosa cambia y la verdad es que ha sido una noche complicadita porque he tenido bastante dolor», añadía después.

Óscar Higares lleva ya unos días en casa y le está costando más allá de los mensajes de humor y optimismo que transmite a sus seguidores en Instagram. «Esto duele mucho y lleva un tiempo de rehabilitación, pero si es con buena actitud, mejor que mejor», ha sido su perfecto resumen.

Temas

Instagram

Humor