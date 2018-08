Omar Suárez, reportero de 'Sálvame', abucheado en Cuenca Omar Suárez. / Telecinco El periodista acudió a la plaza de toros para asistir al regreso de Jesulín de Ubrique a los ruedos EL NORTE Martes, 21 agosto 2018, 12:43

El pasado domingo, el reportero de 'Sálvame' Omar Suárez se desplazó hasta la plaza de toros de Cuenca para acudir al regreso de Jesulín de Ubrique a la arena. Pero la presencia del periodista provocó las iras del público. «Abucheo de Cuenca a este programa. Nos abuchea todo Cuenca y eso que no he salido a torear», decía Omar en el vídeo.

El momento más tenso de la tarde, según publica Ecoteuve, llegaba al quedarse solo ya que su compañero gráfico fue a grabar la salida de Jesulín, Miguel Ángel Abellán y Juan José Padilla por la puerta grande. «Ahí me tiraron botellas de agua y latas de refresco. Llegué a pasar miedo», comentó.

Carlota Corredera, presentadora del programa, no dudó en defender a Omar y reprochar lo ocurrido: «Si no te gusta 'Sálvame', no lo pongas. Apagad la tele, pero no le tiréis ni botellas ni almohadas ni ningún objeto que pueda hacer daño a alguien».