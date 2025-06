Nuria Fergó revela los motivos de su ruptura con Juan Pablo Lauro

El Norte Martes, 3 de junio 2025, 16:55 Comenta Compartir

Nuria Fergó se ha sincerado en el programa 'Madres: desde el corazón', presentado por Cruz Sánchez de Lara, donde habló por primera vez sobre su ruptura con Juan Pablo Lauro. Después de tres años de relación, y con planes de boda en marcha, la pareja decidió poner punto final a su historia a mediados de mayo. Un mes después, la artista ha decidido abordar públicamente los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

«Yo vivo el momento», explicó Nuria durante la conversación con Sánchez de Lara. «El futuro no está porque yo mañana me puedo morir. Mañana me puede dar un ictus. Soy impulsiva, lo vivo todo intensamente porque la vida hay que vivirla así», confesó la artista, dejando en claro que, aunque su relación con Lauro fue «bonita e intensa», no tenía sentido alargar una historia que ya no funcionaba.

Fergó negó tajantemente que existiera un conflicto concreto o alguna situación límite que precipitara la separación. «Pasó lo que puede pasar en mil parejas. Pueden evolucionar juntos, o puede que no; ahora te puede gustar una cosa y luego no; los sentimientos también cambian. No hubo un detonante claro», relató con serenidad. Y añadió: «Simplemente son experiencias y, a nivel espiritual, estoy creciendo una barbaridad».

Respecto a la boda que no llegó a celebrarse, Fergó explicó que ambos estaban inmersos en sus respectivos compromisos laborales y que priorizaron sus agendas. Pero también dejó claro que, para ella, el matrimonio iba más allá del acto formal. «Para mí, casarme, después de haberme casado una vez, es una fiesta con amigos, porque yo ya me consideraba la mujer de mi pareja. Convivíamos juntos, con sus hijos, con mi hija, era fiel... Para mí era mi marido aunque no hubiéramos firmado un papel», afirmó en la entrevista.

«Lo más importante es que estaba compartiendo mi tiempo, que es oro, con él, y con lo cual no me hacía falta firmar un papel», añadió. Finalmente, sobre el enlace frustrado, sentenció: «No ha llegado, pero no pasa nada. Lo he vivido como yo he querido vivirlo».

La artista ha asegurado que, pese a la ruptura, siente gratitud por lo vivido junto al empresario. «Soy cada vez más consciente de que me pusieron a mi expareja para crecer y evolucionar. Le tengo que dar las gracias porque ha hecho que me conozca mucho más. Me ha hecho saber lo que quiero y lo que no quiero», afirmó.

Durante la conversación, Nuria también reveló cómo se tomó su hija Martina la separación, quien mantenía una relación cercana con Lauro y sus hijos. «Me dijo: 'Mamá, yo quiero que tú estés bien'», reveló visiblemente emocionada. Además, también dedicó parte del programa para recordar su difícil embarazo y separación de José Manuel Maíz, padre de la adolescente, así como el reciente fallecimiento de su padre el pasado mes de marzo.

«Martina vino porque el universo quiso que yo fuera su madre y ella mi hija», expresó sobre la maternidad, a la que se dedicó por completo durante los primeros ocho años tras su divorcio. «Me considero madre soltera. Porque la niña la estoy educando yo. Su padre cumple con su manutención y con su fin de semana al mes, pero ya está», concluyó.

Temas

Juntos