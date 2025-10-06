El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Príncipe Andrés. AFP

Un nuevo libro sobre Jeffrey Epstein amenaza con volver a salpicar al príncipe Andrés

'Blue Butterfly: Inside the Diary of an Epstein Survivor' relata la historia de una de sus víctimas, Juliette Bryant

Joaquina Dueñas

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:34

Comenta

El próximo 18 de octubre verá la luz 'Blue Butterfly: Inside the Diary of an Epstein Survivor', un libro que relata la historia de una de las víctimas de Jeffrey Epstein y que amenaza con salpicar una vez más al príncipe Andrés, amigo del magnate condenado por pedofilia. «Justo cuando uno piensa que no puede haber más acusaciones contra Andrés y Epstein, salen más a la luz», han comentado desde el entorno de la editorial TrineDay al diario británico 'The Mirror'. «Amenaza con graves repercusiones, no solo para Andrés, sino para todos los que lo han protegido. Si Andrés está conectado a las redes más profundas que describe McCarthy, las consecuencias serán graves», han añadido.

Un portavoz de la editorial ha señalado que la obra «presenta nuevas y explosivas revelaciones sobre el príncipe Andrés y otras figuras de alto perfil, añadiendo nombres y conexiones que el mundo nunca ha visto ni oído». Además, ha subrayado que Epstein, lejos de ser «un depredador solitario» formaba parte de «una realidad mucho más oscura, deliberadamente oculta a la vista del público». En este sentido, el trabajo de la autora, Sarah McCarthy, profundiza en los vínculos del hermano del rey Carlos III con Peter Nygard, un empresario canadiense del sector de la moda, condenado también por delitos sexuales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de cincuenta años desaparecido en el río Pisuerga
  2. 2

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  3. 3

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  4. 4 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  5. 5

    El rescate del claustro del desaparecido convento de La Merced arranca con vistas a su regreso a San Juan en 2026
  6. 6 Isabel la Católica pierde desde el lunes un carril durante dos meses
  7. 7 Muere una mujer en un incendio en la calle San Antonio de Palencia
  8. 8 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  9. 9

    Dos de Picas: «Las sardinas del restaurante Paco Espinosa son un manjar»
  10. 10

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un nuevo libro sobre Jeffrey Epstein amenaza con volver a salpicar al príncipe Andrés

Un nuevo libro sobre Jeffrey Epstein amenaza con volver a salpicar al príncipe Andrés