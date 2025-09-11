Nicki Nicole confiesa estar «muy enamorada» de Lamine Yamal Ha sido la propia artista quien ha confirmado su relación ante los medios de comunicación

Nicki Nicole y Lamine Yamal, en el cumpleaños de la cantante.

El Norte Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:32 Comenta Compartir

Los rumores ya se han convertido en realidad. Lamine Yamal y Nicki Nicole están viviendo una intensa relación como ha confirmado la propia cantante ante los medios de comunicación.

Nicole acudió al desfile que ha organizado la marca Desigual para presentar su nueva línea premium 'Studio' y allí, al preguntarle directamente si está enamorada del joven futbolista ha confirmado lo innegable.

«Estoy muy enamorada y muy feliz», ha confesado con una sonrisa en su rostro y, además, ha desvelado que su estancia en Barcelona está siendo muy especial: «Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente».

Temas

Lamine Yamal