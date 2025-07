Nacho Palau envía un mensaje a Miguel Bosé: «Se cargó mi familia...»

El Norte Lunes, 21 de julio 2025, 12:53 Comenta Compartir

Nacho Palau acudió la pasada semana al plató '¡De Viernes!' para contar lo que fue su vida junto a Miguel Bosé y acusar al cantante del fracaso de la relación y el sufrimiento posterior. «Se cargó mi familia, lo hago responsable de todo», ha proclamado.

Por su parte, Miguel Bosé acababa de aterrizar en España y concedía una entrevista a la revista 'Esquire' en la que manifestaba su intención de alejarse de las polémicas y hasta aseguraba que todo estaba de nuevo en orden en su vida personal. «Empecé un proceso de aterrizaje, de bajar hasta más bajo que el bajo perfil donde encuentras un lugar muy sencillo, muy simple, muy sereno, que es tu síntesis. Donde el ego no cabe, no sirve, es tóxico. Lo que haces es pulverizarlo y te das cuenta de que el aire vuelve, vuelve el oxígeno, vuelves a conectar con la naturaleza, con las fuerzas y los mundos más elementales, que son los más mágicos», dijo en el citado medio. Y añadió: «Este Bosé no tiene nada que ver con el que hace once años se fue de España para cambiar de aires».

Ahora, no sabemos cuanto tiempo le durará la paz al cantante, después que Nacho Palau haya vuelto para remover el árbol después de 20 años de relación y un mal final con juicios y niños de por medio. «En el momento que llegaron los niños, volvió el Miguel celoso y yo no tragaba. Mi comportamiento era de estar pasándolo mal. El tomó una decisión y se cargó mi familia, lo hago responsable. Fue responsable de todos estos años de dolor en general», le reprochó en '¡De Viernes!'.

Según el escultor, «todo eran broncas por todo y yo no existía, se hacía lo que él decía». Hasta que no pudo más y se separaron. «Las barbaridades que escuché no se pueden justificar. Hubo campaña, por supuesto. Estoy en todo mi derecho de acudir a la justicia a buscar que me ayuden», manifestó.

La historia de amor comenzó en un concierto de Miguel Bosé en el Palau de la Música en Valencia y fue todo un flechazo. «Fue química de primeras. Cuando me invitó a Somosaguas a conocer a su familia, me moría de la vergüenza. No había cumplido ni los 20 y me presenta a la madre. Estaba enamorado, con la persona que me gustaba y lo tenía todo», recordó.

Pero, ¿qué sucedió para que la relación se volviese tan tormentosa? Nacho Palau recordó el detonante: «Fue con una infidelidad. Le escuché hablar con una persona y le pregunto. Me dice que lo conocía desde entonces. Me dijo que estaba enamorado y yo me quiero morir porque no te lo esperas», relató.

Entonces, la pareja entró en una espiral de autodestrucción muy desagradable y degradante. «No era una relación abierta, he sido muy tonto. También he hecho cosillas, no soy la Virgen María. Metí a un chico en mi cama y apareció Miguel, montó en cólera y se puso a chillar. Lo hice por despecho y sucedió. Desde ese momento acabó», reconoció.

