La mujer de Bruce Willis, criticada por ingresarlo en una residencia

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, ha tomado la decisión de que el actor viviera en una casa aparte con atención sanitaria las 24 horas, debido a la complicada evolución de la enfermedad que padece su marido, la demencia frontotemporal. Así lo declaró a ABC News la actriz de 47 años, que el 9 de septiembre lanzará el libro 'The Unexpected Journey', una guía sobre el cuidado de personas mayores que «nació del dolor» que le causó el diagnóstico de su esposo.

La también modelo, en su entrevista con Diane Sawyer, aseguró que toda la familia se volcó con Bruce Willis, como si estuvieran todos pasando lo mismo que él. Por ello, se esforzaron en cuidarle y consideró que lo mejor era que se trasladara a una «segunda casa», que tienen cerca de la vivienda familiar, en la que está recibiendo atención sanitaria las 24 horas del día.

«Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora», defendió Emma Heming. «Pero sabía, ante todo, que Bruce lo hubiera querido así por nuestras hijas».

Una decisión que ha estado exenta de críticas de muchos que han cuestionado la medida adoptada. «No tienen voz ni voto, porque no lo han vivido», ha reaccionado la mujer del actor, que, además, ha ensalzado el papel del cuidador.

Su decisión

Según reconoció, tomó esta determinación cuando descubrió que el ruido podía agravar el estado del actor de 70 años, por lo que decidió que debían aislarse. Además, también dejó de organizar encuentros de sus hijas con sus amigas y fiestas de pijama para así minimizar el sonido. «No sabía si los padres se sentirían cómodos dejando a sus hijos en nuestra casa», opinó. «Aislé a toda nuestra familia, y fue a propósito... Fue una época difícil».

