La muerte de Matthew Perry tiene un nuevo culpable Jasveen Sangha, conocida como la 'reina de la ketamina', reconoció haber vendido la sustancia que acabó con la vida del actor de 'Friends'

El Norte Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:24 Comenta Compartir

La resolución del caso por la muerte del actor Matthew Perry ha dado un giro un tanto inesperado. Jasveen Sangha, conocida como la 'reina de la ketamina', ha decidido declararse culpable de los cargos que la Fiscalía le imputaba en relación con la muerte del recordado actor de 'Friends', quien falleció el 28 de octubre de 2023 tras sufrir una sobredosis en su residencia en Los Ángeles, como recoge ABC.

El nombre de esta mujer, de 42 años, era muy sonado entre los círculos más exclusivos de Hollywood como una de las principales sumistradoras de ketamina. Ahora, ella misma ha admitido su responsabilidad en cinco cargos federales: mantener un inmueble utilizado como centro de distribución de drogas, tres acusaciones por distribución de ketamina y un cargo adicional por distribuir dicha sustancia con resultado de muerte o lesiones graves. Con ella, ya son cinco los acusados que han pactado con la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, Jasveen operaba desde un aparatamento en North Hollywood que funcionaba como un auténtico «emporio» de drogas. Allí no solo comercializaba ketamina, sino también otras sustancias ilegales como MDMA, benzodiacepinas, xanax, entre otros.

Además de Sangha, quienes otras cuatro personas han decidido admitir su culpabilidad con la muerte del actor, entre ellos Kenneth Iwamasa, el asistente personal de Perry, quien reconoció haberle inyectado la dosis que acabó con su vida. Las otras tres personas son Eric Fleming, amigo cercano del artista; y los doctores Mark Chávez y Salvador Plasencia, quienes podrían enfrentar una pena de hasta 10 y 40 años de cárcel, respectivamente.

Los mensajes interceptados entre ambos médicos evidencian el dato más turbio de esta historia. Plasencia y Chávez intercambiaron comentarios cínicos sobre el actor. «Me pregunto cuánto más va a pagar este imbécil», escribió uno de ellos, a lo que el otro contestó: «Vamos a averiguarlo».

Un papel determinante

El papel de la 'reina de la ketamina' fue determinante en la muerte del actor: no solo era la proveedora, sino que mantenía contacto directo con Fleming para cerrar las operaciones. En octubre de 2023, apenas unas semanas antes del fallecimiento de Perry, la acusada le vendió a través de Fleming hasta 51 viales de ketamina por 11.000 dólares, que luego llegaron a manos de Iwamasa.

La Fiscalía también detalló que, tras la muerte del intérprete, Sangha y Fleming intentaron borrar mensajes y conversaciones en aplicaciones encriptadas como Signal. En uno de los audios incautados, Fleming aseguraba a su socia: «Estoy 90% seguro de que estamos protegidos. Yo nunca traté con él [Perry], solo con su asistente, que es el facilitador».

Sin embargo, la figura de Sangha no era ajena a las autoriades estadounidenses. En marzo de 2023, meses antes de la muerte de Perry, su residencia había sido registrada, hallándose casi dos kilos de metanfetaminas, decenas de viales de ketamina y grandes cantidades de MDMA y benzodiacepinas. Además, los fiscales la vinculan con la muerte del entrenador personal Cody McLaury, fallecido en 2019 por una sobredosis de ketamina cuya procedencia se rastreó hasta la vivienda de la acusada.

En tanto, el acuerdo de culpabilidad alcanzado por Sangha le permite evitar un juicio que podía haberle supuesto hasta 45 años de prisión. Ahora, será un juez federal quien determine la pena definitiva en una vista que, según las autoridades, tendrá lugar en los próximos meses.

Temas

Hollywood